Landkreis Günzburg Radelte fürs Klima: Über 360.000 Kilometer in 21 Tagen erreicht

Das Stadtradeln 2024 im Landkreis Günzburg und den Städten Burgau, Günzburg, Ichenhausen und Krumbach sowie der Verwaltungsgemeinschaft Thannhausen mit der Stadt Thannhausen, dem Markt Münsterhausen und der Gemeinde Balzhausen ist beendet. Eine eindrucksvolle Bilanz lässt sich ziehen – zunächst vorläufig, da der Nachtragezeitraum noch läuft. Eine Woche lang können Radlerinnen und Radler noch ihre Kilometer nachtragen.

Fast 1.650 aktive Radlerinnen und Radler traten an wettertechnisch durchaus wechselhaften 21 Tagen fleißig in die Pedale und die Ergebnisse können sich sehen lassen – die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben Hitze, Wind, Regen und Gewittern getrotzt. Bisher wurden für den gesamten Landkreis Günzburg etwas mehr als 360.000 Kilometer erradelt und eingetragen, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Landratsamt Günzburg. Das entspreche einer neunfachen Umradelung der Welt und einer Vermeidung von 60 Tonnen CO 2. und sei ein starkes Zeichen für den Klimaschutz und die nachhaltige Mobilität im Kreis Günzburg sowie in den Städten.

Damit habe der Landkreis Günzburg mit den teilnehmenden Kommunen eine sehr gute Leistung erzielt und ist schon jetzt sehr nah am letztjährigen Bestwert von 366.000 Kilometern. Zeitgleich zum Stadtradeln findet jedes Jahr auch das Schulradeln in Bayern statt. Insgesamt haben sich vierzehn Schulen im Landkreis Günzburg beim Stadtradeln angemeldet, welche insgesamt über 71.000 Kilometer erradeln konnten. Um den fleißigsten Radlerinnen und Radlern ihre Preise übergeben zu können, werden die Kommunen Preisverleihungen durchführen. In Günzburg findet diese am Donnerstag, 12. September 2024 um 16 Uhr auf dem Marktplatz am Brunnen statt. In Krumbach erhalten die Radler am Samstag, 14. September 2024, ab 18 Uhr auf dem Marktplatz ihre Preise. Bei der Eröffnungsveranstaltung der Gesundheitswochen werden bei Livemusik und vielem mehr die Stadtradel-Sieger geehrt. Der Landkreis Günzburg übernimmt die Auswertung und Auszeichnung der Schulen, Kommunen sowie der Kreistagsmitglieder. Genauere Informationen folgen noch, teilt das Landratsamt Günzburg mit (AZ).