Landkreis schafft neue Stellen in der Jugendsozialarbeit

Der Bedarf an Personal für die Jugendsozialarbeit an den Grundschulen in Burgau und Ichenhausen steigt. Dafür werden Stellen in Wettenhausen und Ursberg frei.

Die Jugendsozialarbeit wird an den Grundschulen Burgau und Ichenhausen um je eine halbe Stelle erweitert. Schulamtsdirektor Robert Kaifer begründete die Aufstockung, die der Jugendhilfeausschuss des Landkreises Günzburg einstimmig beschloss, mit einem erhöhten Bedarf und größeren Herausforderungen. Gerade in der Stadt Burgau seien inzwischen zusätzliche Kapazitäten auch durch die Regierung von Schwaben geschaffen worden, um Geflüchtete aufzunehmen. Über 800.000 Euro für die Jugendsozialarbeit in 2023 Im Gegenzug werden an den Grundschulen Wettenhausen und Ursberg Stellen in der Jugendsozialarbeit frei. An beiden Schulen seien zwar Probleme vorhanden, sagte Kaifer. Die Arbeit der Fachkräfte könne jedoch durch andere präventive Maßnahmen ersetzt werden. Kaifer: „Entsprechende Angebote wurden den Schulleitungen unterbreitet.“ Im Haushalt des Landkreises Günzburg wurden für das Jahr 2023 Aufwendung in Höhe von 806.000 Euro für die Jugendsozialarbeit an Schulen eingeplant. (jös)

