Landkreisfestival „Come ToGZer“ wird unplugged  

Das vierte Landkreisfestival findet am 20. und 21. Oktober 2023 in der ehemaligen Synagoge Ichenhausen statt. Auch ein neues Musikprojekt wird aufgeführt.

Das Landkreisfestival „Come ToGZer“ geht in die nächste Runde und schlägt diesmal ganz neue Töne an. Nach drei Open-Air-Veranstaltungen gehen die Organisatoren in diesem Jahr neue Wege und laden Musik- und Kulturbegeisterte in die ehemalige Synagoge in Ichenhausen ein. Dort heißt es am 20. und 21. Oktober 2023 „Come ToGZer – unplugged“.

Kultur ist mehr als Kunst und Musik. Zu den wichtigsten Kulturgütern im Landkreis Günzburg gehört auch die ehemalige Synagoge Ichenhausen. „Wir schaffen hier eine kulturelle Verbindung“, sagt Landrat Hans Reichhart. „Die Synagoge in Ichenhausen gehört genauso zum Kulturgut des Landkreises Günzburg wie die Künstlerinnen und Künstler, die uns mit ihrer Musik begeistern. Wir bringen beides zusammen.“

Die Synagoge in Ichenhausen wurde 1781 im frühklassizistischen Stil erbaut und beherbergte im 19. Jahrhunderte die damals größte jüdische Landgemeinde Bayerns. Nach der Verwüstung der Synagoge im Jahr 1938 und der darauffolgenden Deportation der Juden in den 1940er-Jahren wurde die Synagoge in den 1980er-Jahren restauriert und als „Haus der Begegnung“ wieder mit Leben gefüllt. Seitdem finden dort beispielsweise Konzerte und Lesungen statt. Mit dem Landkreisfestival „Come ToGZer“ wird ein neues Kapitel aufgeschlagen. „Wir möchten die ehemalige Synagoge Ichenhausen noch mehr mit Leben füllen und auch mit neuen Veranstaltungen ein breiteres Publikum ansprechen“, sagt Reichhart.

Landkreisfestival mit leiseren Tönen bei besonderer Raumakustik

Dem besonderen Rahmen des Veranstaltungsorts angepasst, schlägt das Landkreisfestival in diesem Jahr leisere Töne an. Die Künstlerinnen und Künstler auf der Bühne können ganz durch ihr musikalisches Können überzeugen – hier steht definitiv die Musik im Mittelpunkt. „Unplugged lautet das Motto des diesjährigen Landkreisfestivals. Die Künstlerinnen und Künstler freuen sich auf die wunderbare Raumakustik in der ehemaligen Synagoge“, sagt der musikalische Leiter Hermann Skibbe. „Es gibt wunderbare Künstlerinnen und Künstler in unserer Region, viele davon schreiben ihre Musik selber. Das Festival ist eine tolle Möglichkeit, sich zu präsentieren und gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen auf der Landkreisbühne zu stehen.“

An zwei Festivaltagen ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei: Der Freitag, 20. Oktober 2023, wird klassisch-elegant. Auf der Bühne stehen Solokünstler wie Susanne Rieger, der NDR-Elbphilharmonie-Flötist Daniel Tomann-Eickhoff, die Pianistin Kim Reinhard, Sopranistin Susanne Steinle, der Günzburger Tenor Jakob Nistler, die junge Harfenistin Pia Wagner sowie der Trompeter Thomas Seitz. Ein besonderes Highlight verspricht der Auftritt des ungarischen Klarinettisten Jozsef Balogh, der mit seinen Klezmer-Stücken die jüdische Kultur in den Mittelpunkt rückt. Gespannt sein darf man nicht nur auf die Solobeiträge, sondern auch auf die musikalischen Kooperationen der Künstlerinnen und Künstler.

Musikprojekt "SalonFähig" wird auf die Bühne gebracht

Der Samstag, 21. Oktober 2023, wird im Zeichen der Rock- und Popmusik und deren Liedermacher stehen. Alexandra Jörg, Dominik Wiedenmann und Hermann Skibbe präsentieren ihr neues Musikprojekt „SalonFähig“. Die Band „Norbert Buchmacher“ aus dem Raum Ichenhausen steht nach langer Zeit endlich wieder auf einer regionalen Bühne. Mit dabei sind auch Sängerin und Songwriterin Stella Mae und die Voice-Kids-Teilnehmerin Nina Cela, ebenso wie die Gitarristen Christian Amman, Sebastian Teichner und Johann Eberle. Die Musik von Hubert Endhart und seine Hommage an die ehemalige Hochwanger Gastwirtin „Maare Zwiebel“ wird ebenfalls Teil des abwechslungsreichen Programms sein, durch das gewohnt charmant Nina Kaimer als Moderatorin führen wird. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich überraschen lassen, ob Hubert Endhart seine Bühnenabstinenz wie auch schon beim letzten Landkreisfestival in Ursberg unterbrechen und auftreten wird. (AZ)

Karten gibt es ab dem 14. September im Vorverkauf bei Kerzen Bader in Burgau (Norbert-Schuster-Straße 2), Buchhandlung Pfob in Burgau (Mühlstraße 1), Buchhandlung Hutter in Günzburg (Bürgermeister-Landmann-Platz 1), Florales in Ichenhausen (Marktstraße 23) und den Mittelschwäbischen Nachrichten in Krumbach (Bahnhofstraße 50).