Landkreisweite Feuerwehr-Sirenenprobe am 26. November

Auf ihre Funktionsfähigkeit werden am Samstag, 26. November, ab 11.30 Uhr alle Feuerwehr-Alarmsirenen im gesamten Landkreis Günzburg getestet.

Die Feuerwehr-Alarmsirenen ertönen am Samstag, 26. November, ab 11.30 Uhr im Inspektionsbereich Krumbach, anschließend im Inspektionsbereich Burgau und danach im Inspektionsbereich Günzburg. Das Landratsamt Günzburg weist darauf hin, dass Mängel an den Sirenen oder den Lautsprecheranlagen im Feuerwehrgerätehaus von den Kommandanten oder einem Beauftragten zwischen 11.30 Uhr und 13 Uhr unter der Telefonnummer 08221/95283 gemeldet werden. Zusätzlich wird der Hinweis auf den Probealarm auch in der Bürgerinfo und der Warn-App BiWAPP erscheinen. (AZ)