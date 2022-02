Landrat Hans Reichhart wählt Frank-Walter Steinmeier

Plus Am Sonntag wird der Bundespräsident gewählt. Landrat Hans Reichhart wählt ihn zum zweiten Mal. Seine Stimme wird er zum zweiten Mal keinem Parteikollegen geben.

Nehmen Sie zum ersten Mal an der Wahl zum Bundespräsidenten teil?



Hans Reichhart: Bereits zum zweiten Mal. Ich freue mich, dass ich zu dieser besonderen Wahl für das höchste politische Amt nach Berlin reisen darf.