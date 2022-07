Landratsamt kann keine aktuellen Corona-Daten übermitteln

Mit der Software scheint es zu klemmen – mit der Kommunikation zwischen Kreisverwaltungsbehörde und dem Robert-Koch-Institut auch.

Wer derzeit auf der Internetseite des Landratsamtes Günzburg nach aktuellen Corona-Inzidenzwerten sucht, der sucht vergebens: Seit Montag kann die Kreisverwaltungsbehörde Daten zu neuen Corona-Fällen weder an das Robert-Koch-Institut (RKI) noch an das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) übermitteln. Die derzeit veröffentlichte Inzidenz des Landkreises Günzburg entspricht daher nicht dem aktuellen Stand, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes weiter. "Wann das Problem behoben werden kann, ist leider noch nicht absehbar." Auslöser seien "technische Probleme", die zunächst nicht näher ausgeführt wurden.

Auf Nachfrage teilte Sprecherin Jenny Schack mit, dass die Software zunächst sehr lange braucht und das Programm dann "nach zwei bis drei Stunden" Fehlermeldungen produziert und schließlich abbricht. Auch nach einem vom RKI zur Verfügung gestellten Update sei es nicht besser geworden. Mit dem Robert-Koch-Institut seien die Expertinnen und Experten des Landratsamtes in der Abklärung.

Das RKI kennt das Problem offenbar nicht

Dem RKI allerdings scheint die Problematik gar nicht bekannt zu sein. Die Redaktion hat dort nachgehakt und wollte wissen, wie es zu den Problemen kommen konnte. Außerdem steht die Frage im Raum, ob der Kreis Günzburg der einzige in Bayern ist, der mit Übemittlungspannen zu kämpfen hat. Und noch etwas: Welche Folgen hat dies?

Viele Fragen, aber keine Antworten. "Hier kann leider nur das Amt in Günzburg weiterhelfen", heißt es in der kurzen Stellungnahme des RKI. An das Bundesinstitut ist nach Aussage der Fachkollegen "noch keiner herangetreten". (mit AZ)