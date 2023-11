Landtagsabgeordnete Jenny Schack in den Medienrat gewählt

Im Medienrat will die Günzburger Direktabgeordnete Jenny Schack ihre Erfahrung als Journalistin einbringen.

Die Günzburger Direktabgeordnete Jenny Schack (CSU) wurde in der Sitzung des Bayerischen Landtags am Donnerstag zum Mitglied im Medienrat gewählt. Damit wird die gelernte Journalistin künftig Teil der Medienaufsicht in Bayern sein, heißt es in einer Pressemitteilung.

Schack ist unter anderem Mitglied im Wirtschaftsausschuss des Bayerischen Landtags und dort auch für den Bereich Medienpolitik verantwortlich. „Die Tätigkeit im Medienrat ist eine wichtige Ergänzung meiner parlamentarischen Arbeit im Wirtschaftsausschuss“, sagte Schack. Im Medienrat kann Schack ihre langjährige Erfahrung als Korrespondentin des Bayerischen Rundfunks einbringen.

Neben Jenny Schack gehört Carolin Trautner dem Medienrat an

Der Medienrat ist der Landeszentrale für neue Medien zugeordnet. Ihm gehören 50 Vertreter gesellschaftlich relevanter Gruppen in Bayern an. Der Bayerische Landtag wählt insgesamt zwölf Mitglieder in den Medienrat. Hiervon stellt die CSU-Fraktion fünf Mitglieder. Neben Jenny Schack wird aus Schwaben auch die ehemalige Staatsministerin Carolin Trautner dem Gremium angehören. „Der Medienrat übernimmt eine wichtige Aufgabe“, sagte Schack. „Gerade in Zeiten von Desinformation und zunehmender Polarisierung im politischen und gesellschaftlichen Diskurs ist Ausgewogenheit und Meinungsvielfalt wichtiger denn je.“ Dies im Blick zu behalten sei Auftrag des Medienrats.

Schack freue sich, ihre Erfahrung als Diplom-Journalistin und als ehemalige Universitäts-Dozentin nun in ihrer Tätigkeit als Abgeordnete und Mitglied im Medienrat einzubringen. Vor ihrer Tätigkeit als Korrespondentin für den Bayerischen Rundfunk hat Schack nach dem Journalistik-Studium ein Volontariat beim Bayerischen Rundfunk absolviert. Später baute sie die Stabsstelle für „Presse und Strategie“ am Landratsamt Günzburg auf. (AZ)

