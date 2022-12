Landtagsabgeordneter tauscht sich mit BBV in Kissendorf aus

Leopold Herz, der Landtagsabgeordnete der Freien Wähler, hat sich die Sorgen der Landwirte aus dem Landkreis angehört. Es gab viele Diskussionspunkte.

Anlässlich eines Besuches vom Vorsitzenden des Ausschusses für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten im Bayerischen Landtag, Dr. Leopold Herz, beim Bauernverband im Landkreis Günzburg wurden aktuelle Themen der landwirtschaftlichen Betriebe diskutiert.

Begrüßt wurde der Landtagsabgeordnete der Freien Wähler auf dem Bauernhof von Karl-Martin Wolf in Kissendorf vom Kreisobmann Stephan Bissinger, der Kreisbäuerin Nicole Strobl sowie vom Neu-Ulmer Kreisobmann Andreas Wöhrle. Dabei waren Landwirte aus der Kreisvorstandschaft des Bauernverbandes, die das breite Spektrum der heimischen Landwirtschaft abbilden.

Einer der vielen Diskussionspunkte war die ausufernde Bürokratie. Immer neue Auflagen sowie komplizierte und langwierige Genehmigungsprozesse lähmen die Betriebe. Sorgen bereiten den Landwirten auch die vielen geplanten und bereits umgesetzten Infrastruktur-Projekte wie die ICE-Trasse oder die B16 Ost. Das weiter ungehemmte Versiegeln von Flächen und die dafür benötigen Ausgleichsflächen zerstören bäuerliche Existenzen.

Pläne des Wirtschaftsministeriums gefährden Zukunft mancher Landwirte

Die Strom- und Wärmeerzeuger unter den heimischen Landwirten sehen durch die aktuellen Pläne des Bundeswirtschaftsministeriums zur Abschöpfung ihrer Erlöse die Zukunftsfähigkeit ihrer Anlagen gefährdet. Statt die Grundversorgung mit Energie aus heimischen Quellen zu fördern, dreht der Bund mit den aktuellen Gesetzesplänen tatsächlich den Hahn für heimisches Biogas zu.

In seinem Schlusswort betonte Stephan Bissinger, dass die Landwirte im Landkreis durch die nachhaltige Erzeugung von Nahrungsmitteln und Energie einen wichtigen Beitrag sowohl zur Versorgung als auch zum Erreichen der Klimaziele leisten können. Indem die Verbraucher beim Einkauf auf regionale Produkte achten, unterstützen sie diese lokalen Kreisläufe und halten auch Wertschöpfung in der Region. Von der Politik forderte er klare Rahmenbedingungen, damit die heimischen Bauern auch in Zukunft wettbewerbsfähig sind. (AZ)