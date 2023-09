Landtagskandidaten fahren mit dem Bus quer durch den Landkreis

Zu einer "rollenden Podiumsdiskussion" lud der Bund Naturschutz die Landtagskandidaten ein. An einigen Stationen wurde diskutiert.

Zu einer ganz besonderen Veranstaltung hatte der Bund Naturschutz vor der Landtagswahl eingeladen: zu einer „rollenden Podiumsdiskussion“ durch den Landkreis Günzburg. Er wollte die lokalen Kandidatinnen und Kandidaten nicht einfach nur zum öffentlichen Nahverkehr im ländlichen Raum befragen. Der ÖPNV und seine Schwierigkeiten sollten im wahrsten Sinne des Wortes erfahren werden.

Mit einem Niederflurbus ging es zu den Betroffenen, die von ihrem Wunsch oder auch ihrer Notwendigkeit berichteten, Bus und Bahn zu nutzen – und von ihren teils enormen Problemen damit. „Nach wie vor wird der öffentliche Verkehr stiefmütterlich behandelt“, sagte der BN-Landesvorsitzende Richard Mergner beim Auftakt am Bahnhof Günzburg vor rund zwei Dutzend Teilnehmerinnen und Teilnehmern. „Wir haben luxuriösen und überbordenden Straßenbau. Aber bei Bus und Bahn steht man buchstäblich im Regen, weil auf dem Land oft sogar ein Wartehäuschen fehlt.“ Was besser werden muss und wie das gelingen kann (oder auch nicht), wurde dann während der Bustour diskutiert.

Bund Naturschutz fordert kräftigen Ausbau des ÖPNV

Zum ersten Stopp, am Ort eines möglichen Haltepunkts „Günzburg Süd“ auf der Mittelschwabenbahn, hatte Alexander Ohgke vom BN gleich ein Stationsschild mitgebracht. „Das ist bisher leider nur Utopie“, sagte er. „Wenn die Schnellbaustrecke Augsburg– Ulm kommt, fahren Züge mit 300 km/h durch unseren Landkreis, aber wir haben nichts davon.“ Günzburg Süd sei noch nicht ganz aus dem Spiel, meinte Jenny Schack (CSU), aber es sei „extrem schwer“. Das schätzten auch die anderen Politikerinnen und Politiker so ein. Marina Jakob (FW) ergänzte mit Blick auf die Staatsregierung: „Der ländliche Raum muss unterstützt werden und darf nicht Münchner Großstadt-Politik zum Opfer fallen.“

Das sah das Publikum ähnlich und forderte auf der Weiterfahrt einen kräftigen Ausbau des ÖPNV im Landkreis. Alte, kranke und andere Menschen, die nicht Auto fahren könnten, seien darauf angewiesen. Der mehrfach genannte Flexibus stieß auf wenig Gegenliebe – zu teuer, zu unsicher, zu unflexibel, im Waben-System eine Zumutung. Achim Fißl (SPD) forderte, die Schnittstellen zwischen den Verkehrsmitteln auszubauen. „Wir dürfen nicht mehr den Großteil des Steuergelds im Individualverkehr versenken, wir müssen umschichten. Aber alle, die daran verdienen, leisten da Widerstand.“

Diskussion über Barrierefreiheit im ÖPNV mit Anwohnern in Kissendorf. Foto: Florian Kaiser

In Kissendorf diskutierte die Reisegruppe mit einer Rollstuhl-Fahrerin über Barrierefreiheit. So seien nicht alle eingesetzten Fahrzeuge Niederflurbusse. Im Fahrplan würden sie nicht entsprechend gekennzeichnet – erst wenn der Bus komme, sehe man, ob man reinkommt oder nicht. In anderen Bundesländern gebe es solche Vermerke. „Das machen wir, das muss gehen“, versprach Jenny Schack.

Die immer wieder angeführten Kosten wurden aus dem Publikum mehrfach mit den riesigen Millionensummen für Straßenbauprojekte gekontert. Bei der Frage, wer denn für die Bestellung teurer Bauprojekte verantwortlich sei – Bundesregierung oder Landtag, Deutsche Bahn oder Landkreis – wurde es kurz hitzig. Dabei gerieten die Kandidatinnen teilweise auch in Widerspruch zu ihrer Partei. So sagte Nicole Faulhaber, die das Deutschland-Ticket für 39 statt 49 Euro forderte: „Ich bin halt nicht allein die FDP. Ich mache das ehrenamtlich. Christian Lindner macht nicht einfach das, was ich sage.“

Besserer ÖPNV lockt mehr Fachkräfte an

In Krumbach wurde vor dem selbstverwalteten Jugendzentrum Stückwerk in großer Runde diskutiert. „Wenn man jung ist und Geld hat, steht einem das Land offen“, sagte eine junge Frau. „Wenn eines davon fehlt, nicht mehr.“ Wobei schon Kinder oft vom ÖPNV abgeschreckt würden, wenn ihre erste Erfahrung ein völlig überfüllter Schulbus sei. „Wir werden auf dem Land nie ganz auf das Auto verzichten können“, meinte Silvera Schmider (Grüne). „Aber mehr ÖPNV ist möglich. Für Straßenbau ist ja auch Geld da – 100 Millionen hier, 100 Millionen da.“

Ein besserer ÖPNV sei auch entscheidend, um Fachkräfte in den ländlichen Raum zu locken, meinte Nicole Faulhaber. „Wenn die einen Job sehen, fragen die natürlich: Haben wir da denn auch Anschluss?“ Aber: „Machen wir uns nichts vor, ein großer ÖPNV-Ausbau ist nichts, was man in fünf oder zehn Jahren erledigen kann.“

Richard Mergner dankte für die große Ehrlichkeit und Fairness auf der Diskussions-Tour. Sein Fazit: „Wir haben von allen ein Plädoyer für die Öffentlichen gehört. Ich hoffe, dass wir das auch noch von ihnen hören, wenn sie im Landtag sind.“ (AZ)