Lara Rajic ist die beste Vorleserin im Landkreis

Beim Regionalentscheid des Vorlesewettbewerbs der sechsten Klassen in der Stadtbücherei Günzburg gewann Lara Rajic vom Maria-Ward-Gymnasium in Günzburg. Sie vertritt nun alle Schulsieger aus dem Landkreis Günzburg beim Bezirksentscheid.

Für den Kreiswettbewerb in der Stadtbücherei haben sich vorab die Schülerinnen und Schüler in ihren Schulen bei Vorlesewettbewerben qualifiziert. In der ersten Runde des Vorlesewettbewerbs in Günzburg lasen die 14 anwesenden Kinder zunächst drei Minuten aus ihrem Lieblingsbuch vor. Lara Rajic wählte „Du bist hier nicht der Boss!“ von Catherine Wilkins. Die Jury bewertete in der Stadtbücherei insbesondere Lesetechnik, Interpretation und Textauswahl.

Die weiteren Wahltexte der Schülerinnen und Schüler reichten vom Klassiker „Tintenherz“ von Cornelia Funke bis hin zu „Damals war es Friedrich“ von Hans Peter Richter. Die Schüler zeigten souveräne Leistungen und bewiesen nicht nur ihr Talent als Leser, sondern auch als Geschichtenerzähler. „Natürlich fließt in die Bewertung ein, ob jemand flüssig aus einem Kinderbuch oder einem Buch für Jugendliche vorliest“, erklärt die Leiterin der Stadtbücherei, Angelika Gathemann-Schnelle.

So haben die Teilnehmenden beim Vorlesewettbewerb überzeugt

Die fünfköpfige Jury bildeten dieses Jahr die beiden Jugendreferentinnen Margit Werdich-Munk und Ursula Seitz, Susann Stoltze von der Buchhandlung Hutter, Museumsleiter Raphael Gerhardt und Pressesprecher Michael Lindner von der Stadt Günzburg. Sie kürten schließlich Lara Rajic zur Siegerin des Kreisentscheids. Die Gymnasiastin überzeugte nicht nur bei der selbst ausgewählten Textpassage, sondern auch beim anschließenden Fremdtext „Bammel – Keine Angst vor bösen Geistern“ von Christopher Tauber. Für ihre Leistungen erhielten alle Teilnehmer Urkunden sowie Buchpreise, um ihre Leidenschaft für das Lesen weiter zu fördern.

„Das Niveau der Vorleserinnen und Vorleser war in diesem Jahr besonders hoch. Es war eine Freude, den jungen Talenten zuzuhören und ihre Begeisterung für das Lesen zu erleben. Es ist wunderbar zu sehen, wie viel Freude die Schülerinnen und Schüler am Vorlesen haben und wie sie mit ihren Stimmen und ihrer Mimik den Geschichten Leben einhauchen“, betont Angelika Gathemann-Schnelle.

Bereits zum 66. Mal wird der größte bundesweite Lesewettbewerb vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels durchgeführt. Der Verein will mit dem Wettbewerb über mehrere Ausscheidungsstufen Kinder für das Lesen begeistern. Er steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Wie in den Vorjahren messen sich bundesweit rund 7000 lesebegeisterte Schulsieger der 6. Klassen aller Schulformen. (AZ)