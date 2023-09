Landkreis Günzburg

18:30 Uhr

Leben mit Demenz: Wenn einfache Dinge nicht mehr gelingen, kommt die Wut

Plus Bei Demenz lässt nicht nur das Gedächtnis nach. Auch die Motorik und andere geistige Fähigkeiten schwinden. Wie erlebt ein Demenzkranker seinen Alltag?

Von Ralf Gengnagel

Essen, anziehen, über die Straße gehen. Alles geht langsam oder gar nicht mehr. Der Geldbeutel ist irgendwie im Kühlschrank gelandet, Hausschlüssel und Lesebrille müssen häufiger gesucht werden, und der Name des Bekannten fällt einem nicht mehr sofort ein. Viele Menschen haben Sorge, im Alter an Demenz zu erkranken. Sind regelmäßig vergessliche Momente oder sich häufende Missgeschicke noch normal oder bereits erste Anzeichen einer beginnenden Demenz?

Sina Bachthaler will mit Messer und Gabel Fleisch, Gemüse und Kartoffeln auf drei Teller verteilen. Eigentlich keine schwierige Aufgabe. Doch schon das Essen mit dem Messer auf die Gabel zu schieben, stellt eine große Herausforderung dar. Sina ist noch jung und auch nicht an Demenz erkrankt. Sie probiert sich an einer Station des Demenz-Parcours in der Geschäftsstelle der AOK Günzburg. Gemeinsam mit der Fachstelle für pflegende Angehörige beim Landratsamt Günzburg soll im Rahmen der Bayerischen Demenzwoche anhand verschiedener Veranstaltungen und Vorträge über die Erkrankung informiert werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

