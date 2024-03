Lebensretter AED: Wo man Defibrillatoren im Landkreis Günzburg findet

Plus Defibrillatoren sollen erleichtern, Erste Hilfe zu leisten. Wo die Geräte im Landkreis verfügbar sind und warum sie noch nicht oft genug zum Einsatz kommen.

Kreislaufstillstände, die eine Reanimation notwendig machen, sind keine Seltenheit. So zählt der Zweckverband für Rettungsdienst- und Feuerwehralarmierung Donau-Iller jährlich mehr als 300 Einsätze, zu denen die Einsatzkräfte aus diesem Grund gerufen werden. Medizinische Notfälle können immer und überall passieren, sei es zu Hause, auf der A8 oder beim Sport. Genau das geschah vor knapp drei Jahren einem 61-Jährigen auf einem Golfplatz bei Schönenberg (Marktgemeinde Jettingen-Scheppach): Er erlitt einen Herzinfarkt. Noch bevor der Rettungsdienst kam, waren Ersthelfer zur Stelle. Während einer von ihnen eine Herzdruckmassage durchführte, holten zwei andere einen Defibrillator. Das Gerät hatte nach späteren Aussagen einer Schwester auf der Intensivstation des Günzburger Kreiskrankenhauses wesentlich zur Rettung des Mannes beigetragen.

AEDs, kurz für automatisierter externer Defibrillator, sind einfach zu verwenden und sollen wie in diesem Fall die Überlebenschancen bei einer schwerwiegenden Herz-Rhythmus-Störung vergrößern. Doch wo findet man die Geräte eigentlich im Landkreis Günzburg und kommen sie auch tatsächlich zum Einsatz?