Landkreis Günzburg

vor 19 Min.

Legoland ist der Impulsgeber für den Tourismus im Kreis Günzburg

Plus Der Freizeitpark hat vor 20 Jahren einen Aufschwung in der Hotellerie und Gastronomie ausgelöst. Wichtig damals wie heute: die Zusammenarbeit vieler Akteure.

Von Till Hofmann

Die Botschaft war in dem Lied zur neuen Legoland-Parade verpackt, das überhaupt zum ersten Mal die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des touristischen Jahresauftakts im Landkreis am Donnerstag hörten. "Zusammen sind wir stark", hieß es dort in dem eingespielten Video während der digitalen Veranstaltung am Nachmittag, in der unter anderem das 20-jährige Bestehen des Freizeitparks zur Sprache kam.

