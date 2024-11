Leseraufruf: Auf der Suche nach internationalen Festtagsrezepten

In vielen deutschen Familien kommt an Heilig Abend und an den Feiertagen ein traditionelles Menü auf den Tisch: Sei es klassisch Gans, Knödel und Rotkohl, Raclette oder der traditionelle Kartoffelsalat mit Würstchen, dessen Rezept schon seit Generationen weitergegeben wird. Manch einer zerbricht sich allerdings jedes Jahr aufs Neue – spätestens Mitte Dezember – den Kopf: Was koche ich dieses Jahr an Weihnachten und Silvester? Wir möchten heuer mit etwas Vorlaufzeit Gerichte vorstellen, die nicht klassisch-deutsch sind. Dazu brauchen wir die Hilfe unserer Leserinnen und Leser. Wir suchen Menschen aus anderen Ländern, die uns ihr Lieblingsrezept zeigen. Egal, ob erst seit Kurzem in der Region oder hier aufgewachsen: Gerne würden wir eure internationalen Festtagsgerichte ausprobieren und gemeinsam nachkochen.

Ob es ein klassisches Weihnachtsgericht aus dem Herkunftsland ist, ein Gebäck der Großeltern oder ein spezielles Dessert, das in der Familie gekocht oder gebacken wird, ist dabei egal. Besonders interessieren uns dabei natürlich die Geschichten hinter dem jeweiligen Gericht – und wer weiß, vielleicht ist ja auch die ein oder andere Inspiration für unsere Leserinnen und Leser dabei, die in diesem Jahr die Bratwürste mit Kartoffelsalat ablösen wird.

Wer möchte uns sein Lieblingsrezept aus seinem Herkunftsland zeigen und im besten Fall sogar in seine Küche lassen? Melden Sie sich gerne unter redaktion@guenzburger-zeitung.de oder unter redaktion@mittelschwaebische-nachrichten.de mit Ihren Kontaktdaten und dem Stichwort „Lieblingsrezept“. Wir freuen uns über viele verschiedene Einsendungen und internationale Festtagsgerichte! (AZ)