Lisbeth Mack ist nicht mehr Apothekensprecherin für den Kreis Günzburg

Plus Die Inhaberin der Bahnhof-Apotheke in Günzburg hat den Sprecherinnen-Posten niedergelegt. War ihr Angebot der Corona-Impfstoff-Ausleitung der Grund?

Vor etwa einem Monat hat Lisbeth Mack, Inhaberin der Bahnhof-Apotheke in Günzburg als Sprecherin der Apotheken im Landkreis, noch Tipps für die Zusammenstellung der richtigen Reiseapotheke gegeben. Jetzt, rund vier Wochen später, ist sie nicht mehr die Ansprechpartnerin für die Landkreis-Apotheken. Der Posten ist gerade unbesetzt, wie die Bayerische Landesapothekerkammer (Blak) auf Nachfrage mitteilt. "Es gibt immer wieder mal Wechsel bei den Sprechern, die aus persönlichen Gründen aufhören", sagt Blak-Sprecherin Janet Schulz.