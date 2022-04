Malaktion: Sigurd Rakels bunte Botschaft der Freude

Der Krumbacher Künstler Sigurd Rakel nimmt an der Malaktion unserer Redaktion teil und erinnert sich, wie er Ostereier als Knirps kurz nach dem Krieg veredelt hat.

Schon klar: Das ist ungefähr so, als ob man einen aufgemotzten Porsche auf die Strecke neben soliden VW Polos setzt und dann das Startsignal für dieses ungleiche Rennen gibt. Sigurd Rakel ist der einzige Profi unter den sechs Ostereier-Künstlern, die sich für die gemeinsame Malaktion der Günzburger Zeitung und der Mittelschwäbischen Nachrichten Zeit genommen haben. Aber es geht ja weder um ein Rennen noch um eine Meisterschaft oder eine Abstimmung, wer das schönste Ei gemalt hat.

Rakel war Meisterschüler bei Professor Josef Oberberger an der Akademie der Bildenden Künste in München und hat dort 1972 sein Diplom in Malerei und Grafik erworben. Generationen von Schülerinnen und Schülern kennen ihn als Kunstlehrer am Simpert-Kraemer Gymnasium, wo der heute 78-Jährige von 1976 an lehrte. Und jetzt: Ostereier bemalen und Teil einer kleinen Aktion vor Ostern werden.

Die Wahl des Krumbacher Malers Sigurd Rakel fällt auf Plastikeier

Sigurd Rakel hat nicht lange überlegt, ob er mitmacht. Aber er hat die Spielregeln für sich ein wenig angepasst. Die Natureier waren ihm eine zu fragile Angelegenheit. "Wenn ich unvorsichtig bin und einmal hinkomme, fallen sie mir auf den Boden und alles ist hin." Die Stunde Arbeitszeit, die der Routinier investiert hat für seinen bunten Ostereier-Strauß, wollte der in Bingen bei Sigmaringen geborene Rakel nicht unbedingt ein zweites Mal aufwenden. Also auf zum Kunststoffeier kaufen!

Die Bitte, sich an der Malaktion zu beteiligen, war sogleich verbunden mit Kindheitserinnerungen. Es ist – kaum zu glauben – ungefähr ein dreiviertel Jahrhundert her, dass Sigurd Rakel als Knirps das letzte Mal Ostereier veredelt hat. Gräser, Blumen und Laub sammelte er in der Natur damals. Das wurde auf die rohen Eier gelegt, mit einem Leinentuch umwickelt und vorsichtig angedrückt. Danach kochte man die mit Naturmaterialien verzierten Eier.

Leuchtend bunte Ostereier hat der 78-jährige Maler mit Acrylfarben geschaffen. Foto: Bernhard Weizenegger

"Es ist ein typischer Rakel geworden"

Tolle Kunstwerke waren das allemal, findet Rakel im Rückblick. Selbstverständlich ist das mit den Acrylfarben und den Leuchtacrylfarben, die er jetzt verwendet hat, nicht zu vergleichen. Der Mann, der in der EP-Galerie in Düsseldorf ebenso ausgestellt worden ist wie in der Hart Gallery im kalifornischen Carmel (der Ort, in dem Schauspieler Clint Eastwood Mitte der 80-er Jahre Bürgermeister wurde), hat mit seinen leuchtenden Ostereiern das auf die ovale Form übertragen, was in seinen Gemälden ebenfalls charakteristisch ist. "Es ist ein typischer Rakel geworden", urteilt der Maler selbst, der seine "Handschrift aus dem Inneren" auf die Eier zu übertragen versuchte.

Was dabei in den Mittelpunkt rückt, ist augenfällig und in einer Broschüre aus dem Jahr 1989 ("Kunst im Landkreis"; gemeint ist der Landkreis Sigmaringen, Anmerkung der Redaktion) trefflich beschrieben. Über Sigurd Rakel steht dort: "Seine Malerei entwickelt sich aus dem vitalsten Wahrnehmungsphänomen – die Farbe. Farbe als treibende Kraft und als ruhender Pol." Für Rakel drücken die bemalten Plastikeier Freude und Hoffnung aus. Wahrlich eine frohe Osterbotschaft in aufwühlenden Zeiten.