Manfred Krautkrämer ist nicht mehr Stiftungsratvorsitzender

Die Kritik aus den Reihen der Bürgerstiftung Landkreis Günzburg an Krautkrämer war in den vergangenen Monaten spürbar. Bei den Neuwahlen gab es personelle Veränderungen.

Manfred Krautkrämer aus Ziemetshausen ist einer der 38 Stiftungsgründer aus dem Jahr 2006, welche die Bürgerstiftung Landkreis Günzburg aus der Taufe gehoben hat. Er stiftete nach Kenntnissen unserer Redaktion damals 5000 Euro, der Minimalbetrag lag bei 1000 Euro. Er war zu Beginn stellvertretender Stiftungsratvorsitzender, die vergangenen Jahre stand er an der Spitze des achtköpfigen Gremiums. Doch damit ist es nun vorbei.

Alle fünf Jahre wird der Stiftungsratvorsitzende gewählt. Bei der jüngsten Wahl ließ er sich nicht mehr aufstellen, das hat auch mit der Kritik an seiner Person zu tun. Krautkrämer, der bei einer dubiosen 470.000-Euro-Spende an die Bürgerstiftung dem Vernehmen nach mitgewirkt hat und wenige Wochen vor Bekanntwerden der Maskenaffäre die Ehrenbürgerwürde in Ziemetshausen erhielt, ob er wieder in den Stiftungsrat gewählt wird oder gar dessen Vorsitzender bleibt, war in den vergangenen Monaten mehr als fraglich. Hinter vorgehaltener Hand war zu hören, dass ein Abschied Krautkrämers aus dem Stiftungsrat mitunter positiv registriert werden würde.

Lindenmayr und Krautkrämer sind unterschiedlicher Meinung

Wie unsere Redaktion erfahren hat, wollte Krautkrämer nicht mehr mit dem Vorstandsvorsitzenden der Bürgerstiftung Heinrich Lindenmayr zusammenarbeiten. In den vergangenen Monaten war das Verhältnis zwischen beiden merklich abgekühlt, Anlass war die gegensätzliche Meinung, wie mit der Großspende zu verfahren sei. Krautkrämer merkte in einer Sitzung im vergangenen Jahr an, dass das Geld sauber sei. Eine Einschätzung, die Lindenmayr nicht unbedingt teilt, er sprach von einem "Geschmäckle", welche der Spende anhafte. Es war klar: Einer von beiden musste die Stiftung verlassen. Und wie es schien, standen andere Mitglieder der Stiftung eher an der Seite Lindenmayrs.

Krautkrämer trat den Rückzug an und gab neben der internen Kritik auch Altersgründe an. Solche nannte er auch vor wenigen Wochen bei der Hauptversammlung des CSU-Ortsverbands Ziemetshausen. Er kündigte dort an, dass er altersbedingt nach mehr als 20 Jahren im kommenden Jahr nicht mehr als Ortsvorsitzender kandidieren werde.

Daniel Gastl ist jetzt der Stiftungsratvorsitzende

Zurück zur Bürgerstiftung: Daniel Gastl, der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Günzburg-Krumbach, ist nun der Stiftungsratvorsitzende. Er wurde einstimmig an die Spitze des achtköpfigen Gremiums gewählt. Eine Entscheidung, die Lindenmayr freut: "Ich denke, dass wir richtig gut zusammenarbeiten können." Das Amt des Stellvertreters übt weiter Hans Joas aus, Schriftführer ist Robert Baumeister. Weiterhin im Stiftungsrat sind Ferdinand Munk und Reinhold März. Ausgeschieden sind neben Krautkrämer auch Uwe Köhler aus Altersgründen und Andreas Glogger, der sich nicht mehr aufstellen ließ. Die drei neuen Mitglieder sind in der Region alles andere als Unbekannte: Altlandrat Hubert Hafner, der ehemalige Günzburger Notar Martin Wachter sowie Silvia Becker, die Geschäftsstellenleiterin der Raiffeisenbank Schwaben Mitte in Krumbach.

Daniel Gastl ist der neue Stiftungsratvorsitzende der Bürgerstiftung Landkreis Günzburg. Foto: Bernhard Weizenegger

Im nächsten Jahr wird der fünfköpfige Stiftungsvorstand neu gewählt. Deren Vorsitzender Heinrich Lindenmayr, der das Amt seit drei Jahren ausübt, würde gerne weitere vier Jahre an der Spitze stehen. "Momentan spricht von meiner Seite aus nichts dagegen. Man braucht eine Weile, bis man sich eingearbeitet hat, deswegen ist es geschickt, nicht nur vier Jahre Vorstandsvorsitzender zu sein. Ich wäre bereit, das über einen längeren Zeitraum zu machen."