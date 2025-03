Mann fährt mit rund 1,5 Promille Schlangenlinien

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer hat der Polizei einen Pkw gemeldet, der im Landkreis Günzburg in Schlangenlinien gefahren war. Nach Angaben der Polizei soll dieser regelmäßig die gesamte Fahrbahn in Anspruch genommen haben, um vorwärts zu kommen. Auch sei er immer wieder mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Das teilte der Mann telefonisch der Polizei mit und fuhr bis zum Eintreffen einer Streife der Verkehrspolizei Günzburg hinter dem auffällig fahrenden Auto her. Die Beamten konnten dann den fraglichen Pkw-Fahrer zur Kontrolle anhalten und stellten im Gespräch fest, dass der 54-jährige Fahrer wohl deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von annähernd 1,5 Promille, weshalb die Beamten die Weiterfahrt untersagten und eine Blutentnahme anordneten. Auch wurde der Führerschein des Autofahrers sichergestellt. Bis zur Entscheidung der Staatsanwaltschaft darf dieser nun kein fahrerlaubnispflichtiges Kraftfahrzeug mehr führen. (AZ)

Schlangenlinie Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Günzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis