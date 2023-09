Mann gibt sich als Mitarbeiter eines Zahlungsdienstleisters aus

Der Telefonbetrug wäre fast gelungen. Doch je länger das Gespräch dauerte, desto größer wurde auch der Verdacht der Angerufenen. Die schaltete die Polizei ein.

Am Donnerstagnachmittag erhielt eine Frau aus dem Landkreis Günzburg einen Anruf auf ihrem Festnetzanschluss von einem angeblichen Paypal-Mitarbeiter. Paypal ist ein internationaler Zahlungsdienstleister. Der selbsternannte Mitarbeiter gab vor, dass eine nicht autorisierte Buchung in Höhe von 499 Euro vorliegen würde. Im Weiteren veranlasste er sein Gegenüber dazu, am heimischen Computer diverse Schritte durchzuführen.

Nachdem die Frau in dem längeren Gespräch skeptisch geworden war, informierte sie sich in einem parallelen Anruf bei der Günzburger Polizei. Ihr wurde angeraten, das Computer- und Telefonkabel sofort zu ziehen und das Gespräch zu beenden. Auf diese Art konnte noch rechtzeitig verhindert werden, dass der Täter der Angerufenen einen Vermögensschaden durch mittels Fernzugriff getätigte Buchungen zufügen konnte. (AZ)