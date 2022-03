Ein Tag im Gericht: Mann onaniert in Günzburg vor Kindergarten

Plus Exhibitionismus, Betrug, Nötigung und Sachbeschädigung: Welche Urteile eine Richterin während eines Tages am Günzburger Amtsgericht verhängt hat.

Mit höchst unterschiedlichen Delikten hat sich Richterin Lang an einem ihrer Verhandlungstage als Strafrichterin im Amtsgericht Günzburg befasst. Die Anklagevorwürfe reichten von Exhibitionismus über Betrug bis zu Sachbeschädigung und gefährlichem Verhalten im Straßenverkehr. Die Verfahren endeten mit Freispruch, Geldauflagen und Bewährungsstrafen.