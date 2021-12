Landkreis Günzburg

Marihuanageruch löst am Günzburger Bahnhof Polizeikontrolle aus

Was ein 26-Jähriger am Günzburger Bahnhof geraucht hat und was die Beamten noch in seinem Handgepäck finden.

Ein 26-jähriger Mann ist am Nachmittag des ersten Weihnachtsfeiertags am Bahnhof in Günzburg kontrolliert worden, da von ihm ein deutlicher Marihuanageruch ausging. Das berichtet die Polizei. Während der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann einen Joint konsumierte und sich auch in dessen Handgepäck eine geringe Menge des Betäubungsmittels in einer Druckverschlusstüte befand. Günzburger Bahnhof: Polizei findet Marihuana im Gepäck eines Mannes Gegen den Täter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Das Rauschmittel stellten die Beamten sicher. (AZ)

