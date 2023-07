Landkreis Günzburg

Martin Schmitz ist Ehrenamtler des Monats: "Jeder der kann, sollte helfen"

Plus Mit knapp 300 Stimmen gewinnt der Leipheimer Feuerwehrkommandant das Online-Voting im Juni. Für seine Leute hält er den Kopf hin, sagt er im Gespräch.

Von Sophia Huber

Er ist wahrlich kein Unbekannter in Leipheim. Und spätestens als er nach der Flutkatastrophe in Ahrweiler zum Unglücksort gefahren ist, kannte man ihn über die Grenzen des Landkreises Günzburg hinaus. Martin Schmitz ist der Erste Kommandant der Leipheimer Feuerwehr und seit Kurzem trägt er den Titel "Ehrenamtler des Monats Juni". Die Günzburger Zeitung und die Mittelschwäbischen Nachrichten hatten auch im Juni dazu aufgerufen, Vorschläge für den Online-Wettbewerb einzuschicken. Sechs ehrenamtliche Personen aus unterschiedlichen Bereichen und Ecken des Landkreises standen zur Wahl. Schmitz erhielt 298 Stimmen im Voting. Insgesamt wurden 692 Abstimmungen gezählt. Auf Platz zwei, dicht hinter dem Leipheimer, landete Evelyn Söll aus Burgau (266 Stimmen). Platz drei ging an Egon Remmele vom SG Reisensburg-Leinheim.

Sogar eine Kinderfeuerwehr gibt es in Leipheim

Der 39-jährige Schmitz freut sich über die Auszeichnung und den Essensgutschein, den er als Gewinner überreicht bekommen hat, dennoch ist er keiner, der gerne auf einem Podest steht. "Ich bin froh über jeden, der ehrenamtlich etwas macht", sagt er. Er habe zwischenzeitlich mal das Voting aufgerufen, ob er gewinnt oder nicht, sei ihm nicht wichtig gewesen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

