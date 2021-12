Masketragen: Kinderschutzbund will Bewusstsein für seelische Folgen schärfen

Dem Kinderschutzbund im Kreis Günzburg geht es nicht um Widerstand gegen Corona-Maßnahmen. Aber er ruft zur Achtsamkeit auf, was die seelischen Folgen für Kinder betrifft.

„Was machst du da?“, fragt die Leiterin der Mittagsbetreuung ein siebenjähriges Mädchen. Ihr war aufgefallen, dass das Kind sie immer wieder intensiv betrachtete. „Ich male dich!“, war die Antwort. Nachdem das Kind der Erzieherin sein Bild gezeigt hatte, meinte diese: „Ah, jetzt verstehe ich, warum du mich immer wieder anschaust.“ Und setzte spontan dazu: „Weißt du was, jetzt ziehe ich immer, wenn du mich anschaust, die Maske kurz vom Gesicht und du kannst mich noch mal malen!“ Im Fachkollegenkreis des Kinderschutzbundes Günzburg wurden die beiden Bilder betrachtet – das Personal war gleichermaßen verblüfft und erschüttert, heißt es in der Pressemitteilung.

Es falle allen schwer, das Masketragen. Es sei lästig und einschränkend. "Wir vermissen es, in die Gesichter unserer Mitmenschen schauen zu können, die Mimik, das Lächeln, die Gefühlsregungen im Gesicht unseres Gegenübers wahrzunehmen. Doch diese zwei Bilder haben uns viel deutlicher als Worte gezeigt, wie einschränkend es dieses Mädchen erlebt." Zwei Interpretationsansätze fielen den Mitarbeiterinnen dazu ein: Mit Maske könne sie die Gefühle und das Befinden ihrer Betreuerin nicht wirklich einschätzen und habe sie darum farblos, ja fast leblos dargestellt. Oder aber, in der Farblosigkeit und Eintönigkeit des Bildes drücke sich die Trauer von Kind und Begleiterin über die Einschränkung des Masketragens aus. Vermutlich kämen beide Aspekte zusammen.

Neurowissenschaftler hat das Masketragen in der Corona-Pandemie untersucht

Wie groß der Unterschied zu dem Bild ohne Maske sei. "Welch ein Ausdruck für die Bedeutung von Kommunikation und Beziehung zwischen Kind und Begleiterin!" Bestätigung für die Überlegungen finde man bei Dr. Michael Nehls. Er zitiere in seinem Buch „Das Corona-Syndrom“ den Neurowissenschaftler und Psychiater Manfred Spitzer zu der Beeinträchtigung des Tragens von Masken wie folgt: „Das Abdecken der unteren Gesichtshälfte verringert die Fähigkeit zu kommunizieren, die Gesichtsausdrücke von denjenigen zu interpretieren und nachzuahmen, mit denen wir interagieren. Positive Emotionen werden weniger erkennbar und negative Emotionen werden verstärkt.“

Dem Kinderschutzbund Günzburg ist es ein großes Anliegen, bei der berechtigten Sorge um und begründeten Maßnahmen für die körperliche Gesundheit die gesunde seelische Entwicklung der Kinder nicht aus dem Blick zu verlieren. "Es geht uns auch nicht darum, Widerstand gegen das Masketragen zu formulieren, denn es gibt wohl kaum sinnvolle Alternativen. Wir brauchen aber ein Bewusstsein dafür, dass Maßnahmen wie Masketragen und Social Distancing ihre Spuren hinterlassen und Folgen für die Entwicklung der Kinder haben werden und wir müssen uns mit der Frage auseinandersetzen, wie wir mit diesen Folgen gut umgehen können, welche Antworten wir finden.

Kinderschutzbund spricht von Rückbesinnung auf den Sinn von Weihnachten

Vielleicht gehe es darum, umso bewusster mit den Augen zu kommunizieren, vielleicht aber auch zu überlegen, was die Augen über die Hoffnung und Freude erzählen, die in einem ist. Oder wie man selber wieder Hoffnung schöpfen kann, um sie mit den Augen weiterzuerzählen – da wäre gerade jetzt an Weihnachten die Idee, sich wieder auf das zu besinnen, was uns Weihnachten erzählt: vom Licht im Dunkeln. Vielleicht gehe es darum, Nischen zu finden und zu kreieren, in denen eine Beziehungsgestaltung ohne Maske möglich ist, wie in der beschriebenen Bildmal-Aktion. Vielleicht gehe es darum, den Gefühlen und Gedanken im gemeinsamen Austausch viel Raum zu geben. (AZ)

