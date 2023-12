Max Deisenhofer wieder in den Medienrat gewählt

Auch in den kommenden fünf Jahren engagiert sich der Grünen-Landtagsabgeordnete Max Deisenhofer im Medienrat.

Der Grünen-Landtagsabgeordnete aus dem Landkreis Günzburg, Max Deisenhofer, wird auch zukünftig an der Entwicklung der bayerischen Medienlandschaft mitarbeiten. Zu Beginn seiner zweiten Legislaturperiode wurde der 36-Jährige erneut in den Medienrat gewählt, dessen Mitglieder als Aufsichtsgremium der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien die privaten Radio- und Fernsehprogramme sowie Internetunternehmen mit Sitz in Bayern kontrollieren.

„Ich freue mich, wieder einen der begehrten Plätze im Medienrat bekommen zu haben. In einer Branche, die wirtschaftlich stark unter Druck steht und sich mitten in einem technischen Wandel befindet, liegt mir weiter der Qualitätsjournalismus und die Medien- und Programmvielfalt am Herzen“, betont Deisenhofer.

Max Deisenhofer sitzt seit 2019 im Medienrat

Seit Januar 2019 sitzt Deisenhofer bereits im Medienrat. In der bayerischen Medienlandschaft machte sich Deisenhofer in den vergangenen Jahren einen Namen und kämpfte vor allem während der Pandemie dafür, dass die Medienunternehmen überleben können. Als Berufsschullehrer liegt es Deisenhofer auch am Herzen, dass Schülerinnen und Schüler lernen, Medien richtig zu konsumieren. „Gerade in Zeiten von Fake News und Hass im Internet ist der richtige und sensible Umgang mit den neuen Medien eines der wichtigsten Zukunftsthemen der kommenden Legislaturperiode.“ (AZ)

