Medizinstipendium: Jetzt kann man sich beim Landkreis Günzburg bewerben

In Budapest sollen Mediziner für den Landkreis Günzburg ausgebildet werden. Wer in den Genuss des Stipendiums kommen möchte, sollte sich sputen.

Der Landkreis Günzburg unterstützt Medizinstudenten und vergibt zwei Stipendien für ein Medizinstudium an der Semmelweis Universität in Budapest ( Ungarn). Im Gegenzug verpflichten sich die Stipendiaten, mindestens fünf Jahre im Landkreis Günzburg zu arbeiten. Wie berichtet hatte der Kreisausschuss sich bereits im März für das Projekt ausgesprochen. „Wir wollen damit vor allem die hausärztliche Versorgung im Landkreis Günzburg sichern“, so Landrat Hans Reichhart. Die Stipendien werden erstmals zum Wintersemester 2024 vergeben. Wer sich dafür bewerben möchte, sollte sich also beeilen.

Bereits heute gibt es in der Region einen Mangel an Ärztinnen und Ärzten, insbesondere im hausärztlichen Bereich. Dieser Mangel wird sich in den kommenden Jahren weiter verschärfen. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, plant der Landkreis ein Stipendium, das jungen Menschen ein Medizinstudium im Ausland ermöglichen soll. Im Gegenzug sollen sich die Stipendiatinnen und Stipendiaten verpflichten, nach Abschluss des Studiums und der Facharztausbildung im Kreis Günzburg ärztlich tätig zu werden. Auch Praktika und Teile des Praktischen Jahres sollen im Landkreis absolviert werden.

Landkreis Günzburg übernimmt Studiengebühren von 8700 Euro pro Semester

Gegenstand des Stipendiums ist die Bereitstellung von zwei Studienplätzen für den deutschsprachigen Studiengang Humanmedizin an der Semmelweis-Universität in Ungarn. Für die Stipendiaten werden die Studiengebühren von derzeit 8700 Euro pro Semester für die gesamte Dauer des sechsjährigen Studiums übernommen.

Die Stipendiaten verpflichten sich, eine Facharztausbildung für Allgemeinmedizin oder Innere Medizin zu absolvieren. Für die Zeit nach Abschluss der Facharztausbildung verpflichten sich die Stipendiatinnen und Stipendiaten, fünf Jahre lang in Vollzeit als Fachärztin oder Facharzt im Landkreis Günzburg ärztlich tätig zu sein. Bei einer Teilzeittätigkeit verlängert sich die Verpflichtung entsprechend.

Das Stipendium wird jährlich vergeben. Voraussetzung sind die Zugangsvoraussetzungen der Universität: Allgemeine Hochschulreife und ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache. Darüber hinaus ist ein Bezug zum Landkreis wünschenswert. Eine Auswahlkommission sucht die Stipendiaten aus.

Wie der Kreisausschuss in seiner jüngsten Sitzung beschlossen hat, wird das Stipendium erstmals zum Wintersemester 2024 vergeben. Interessierte können sich bis zum 31. Mai um das Stipendium bewerben. Auf der Internetseite www.landkreis-guenzburg.de/medizinstipendium des Landkreises Günzburg können die Bewerbungsunterlagen mit einem Motivationsschreiben und dem Abiturzeugnis hochgeladen werden. (AZ)