Mehr als 1000 Entbindungen in den Kreiskliniken im Jahr 2022

Der Landkreis Günzburg investierte im vergangenen Jahr in die Geburtsstationen in Günzburg und Krumbach. Das sind die aktuellen Zahlen.

In den Kreiskliniken des Landkreises Günzburg haben bislang in diesem Jahr 1022 Kinder das Licht der Welt erblickt. In der Kreisklinik in Günzburg gab es 663 Entbindungen, in der Krumbacher Klinik 359. Der Landkreis Günzburg investierte im vergangenen Jahr in seine beiden Geburtsstationen. An der Klinik Günzburg gingen im Januar 2022 die drei neuen Kreißsäle in Betrieb. Die geburtshilfliche Abteilung erfreut sich großer Beliebtheit in der Region und konnte seit 2015 die Anzahl der Geburten um mehr als 30 Prozent steigern.

Die neuen Kreißsäle bringen seitdem für die werdenden Mütter und die Klinik-Mitarbeitenden gleichermaßen Vorteile. So sind Komfort und Atmosphäre durch mehr Tageslicht und eine ansprechende farbliche Raumgestaltung deutlich verbessert worden. Gemeinsam mit den Hebammen und den Ärztinnen und Ärzten freute sich auch Landrat Hans Reichhart über die Modernisierung der Kreißsäle. Der Schlüssel zum Erfolg liege laut Reichhart am Gesamtpaket der Abteilung für Geburtshilfe: "Die neuen Kreißsäle sind ein schöner Ort für den Start ins Leben. Wir als Landkreis freuen uns über jedes neue Kind, das hier geboren wird. Das zeigen wir auch mit unserem unterstützenden Angebot für junge Familien", sagte Landrat Reichhart bei der offiziellen Eröffnung.

Landkreis Günzburg investiert in eine wohnortnahe Geburtshilfe

Auch in den Standort Krumbach investiert der Landkreis. Im November teilten Landrat Hans Reichhart und der neue Vorstand des Kommunalunternehmens Robert Wieland bei einem Termin mit dem Krumbacher Hebammenteam mit, dass der Krumbacher Kreißsaal modernisiert werde. Damit soll eine wohnortnahe Geburtshilfe im südlichen Landkreis Günzburg weiter gestärkt werden. "Der Leitgedanke bei all unserem Handeln bleibt, die medizinische Versorgung für die Menschen im gesamten Landkreis sicherzustellen", sagte Landrat Hans Reichhart. Frauen sollen weiterhin keinen weiten Weg zurücklegen müssen, wenn sie ein Kind auf die Welt bringen.

Die geburtshilfliche Abteilung an der Klinik Krumbach ist erster Ansprechpartner für Gebärende in der Region und hat überregionale Bedeutung, denn im Umkreis von 30 Kilometern wird keine weitere Geburtsstation angeboten. Die nächstmöglichen sind in Günzburg (rund 30 Kilometer), Mindelheim (rund 30 Kilometer), Memmingen (rund 40 Kilometer), Neu-Ulm (rund 40 Kilometer) und Augsburg (40 Kilometer). "Wir werden alles dafür tun, um die stabile Situation in Krumbach weiterhin aufrechtzuerhalten", betonte der neue Klinikvorstand Robert Wieland. (AZ)