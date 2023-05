Landkreis Günzburg

Mehr als 150 Kinder leiden im Landkreis unter der Scheidung ihrer Eltern

Plus Bei mehr als der Hälfte aller Ehescheidungen sind minderjährige Kinder betroffen. Insgesamt ist im Landkreis die Zahl der Scheidungsverfahren zurückgegangen.

Für die Eltern ist mit der Ehescheidung der Beziehungsstress meist vorbei. Für Kinder geht er erst richtig los: Scheidungskinder stehen vor besonderen Herausforderungen. Im Kreis Günzburg gingen bei den 195 der im Jahr 2021 geschiedenen Ehen in 100 Fällen Paare mit Kindern auseinander. Insgesamt waren laut den jetzt in der Regionaldatenbank Genesis aktualisierten Zahlen 163 minderjährige Kinder vom Scheitern der ehelichen Beziehung ihrer Eltern betroffen. Bei den Scheidungsverfahren an sich gibt es im Kreis Günzburg verglichen mit dem Vorjahr eine Abnahme um 17 zu vermelden. Landesweit kletterten in Bayern die Scheidungsfälle um 121 auf 21.605.

95 Paare gingen 2021 im Kreis Günzburg auseinander, ohne minderjährige Kinder zu haben (Vorjahr: 101). In solchen Fällen lässt sich das früher gemeinsame Leben zwischen den Beteiligten vergleichsweise einfach auseinanderdividieren. Aber in den übrigen 100 Ex-Ehen waren mehr als zwei Familienmitglieder betroffen: 47 Paare hatten ein Kind; 53 waren Eltern von zwei Kindern oder sogar von mehr. Dass für die im Kreis Günzburg betroffenen 163 Scheidungskinder (Vorjahr: 176) das Leben nicht mehr so einfach ist, zeigt das breite Beratungsangebot für Betroffene und die Forschung, die sich mit der Frage beschäftigt, was aus Scheidungskindern wird. Ergebnis: Die Trennung beeinflusst den weiteren Lebensweg, was nicht überraschend ist. Aber sich deswegen nicht zu trennen, wenn's nicht mehr funktioniert, ist auch keine Lösung. Dauerstreitende Eltern beeinflussen den weiteren Lebensweg auch, und nicht unbedingt positiv.

