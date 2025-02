Mehr Lärm durch Flugübungen der Bundeswehr im Landkreis Günzburg?

Im Landkreis Günzburg waren am Montag gleich mehrere Überschallknalle zu hören – von Breitenthal über Jettingen-Scheppach bis nach Günzburg. Die lauten Geräusche im Lauftraum über der Region sind jedoch keine Seltenheit, denn die Bundeswehr führt dort regelmäßig Flugübungen durch – auch mit Überschallgeschwindigkeit. Das lässt nicht nur Menschen aufhorchen, auch Haustiere erschrecken sich durch das plötzliche laute Geräusch. Immer wieder äußern Leserinnen und Leser gegenüber unserer Redaktion, Übungsflüge hätten in den vergangenen Jahren zugenommen. Die Bundeswehr hingegen dementiert.

Laut einem Sprecher des Luftfahrtamtes der Bundeswehr hat sich das Flugaufkommen in der TRA Allgäu über die vergangenen fünf Jahre gesehen leicht reduziert. TRA steht für Temporary Reserved Airspace, also Luftraum, der zeitweise für militärische Übungen gesperrt werden kann. „Auf kurze Zeiträume betrachtet unterliegt der militärische Flugbetrieb immer kleinen Schwankungen im Flugaufkommen“, teilt der Sprecher auf Anfrage mit. Die Auswertung des Flugbetriebs im Luftraum über dem Landkreis Günzburg zeige anhand der Flugdichteauswertung kein erhöhtes Flugaufkommen.

Laut Lesern hat der Fluglärm im Kreis Günzburg in den vergangenen Jahren zugenommen

Anderer Meinung sind Leserinnen und Leser unserer Zeitung, die in ihren Zuschriften von einer hörbaren Zunahme des Fluglärms seit Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine berichten. „Man kann von behördlicher Seite schon meinen, uns Bürgern einen solchen ‚Bären‘ aufbinden zu können. Aber unsere Tiere wie Hunde zeigen uns eindeutig durch ihr Verhalten (Zittern und verängstigtes Blicken zum Himmel), dass das niemals stimmen kann“, schreibt eine Leserin aus Günzburg. Ihre Familie und ihr Bekanntenkreis hätten ihr diese Entwicklung bestätigt. Auch ein weiterer Leser aus Ichenhausen berichtete vor einigen Tagen über einen zunehmenden Flugverkehr im Luftraum. Bei den Maschinen handele es sich laut ihm aber nicht nur um die der Deutschen Luftwaffe. „Es sind auch welche von der NATO dabei, betrieben von der Royal Air Force aus den Niederlanden“, heißt es im Leserbrief.

Die TRA Allgäu, die eine Fläche von insgesamt 11.775 Quadratkilometern umfasst, wird laut Luftfahrtamt der Bundeswehr an 200 bis 230 Tagen im Jahr aktiviert und durchschnittlich zwei bis drei Stunden pro Aktivierungstag genutzt. Gemäß der Flugdichte liege das Flugaufkommen über dem Landkreis Günzburg im Monat zwischen fünf und 25 Flügen pro Quadratkilometer. Das Gebiet des militärischen Übungsraumes erstreckt sich von Stuttgart im Nordwesten bis Oberpfaffenhofen im Südosten und im Südwesten bis Fronreute. Die nordöstliche Grenze verläuft auf einer Linie zwischen Obersontheim und Fürstenfeldbruck. Günzburg befindet sich damit etwa in der Mitte unter der TRA und ist dadurch von dem Flugbetrieb mehr betroffen, heißt es vonseiten der Bundeswehr.

Kontingent nicht ausgeschöpft: In ganz Deutschland könnte es mehr Tiefflugübungen geben

Doch was ist in diesem Bereich nun alles erlaubt und wird durchgeführt? Militärischer Übungsflugbetrieb ist laut dem Sprecher von Montag bis Freitag in der Zeit von 7 bis 24 Uhr zulässig, an Wochenenden und gesetzlichen Feiertagen ruht der militärische Übungsflugbetrieb. Die Tiefflugmindesthöhe betrage für Kampfflugzeuge 1000 Fuß (circa 300 Meter) über Grund. Nach vorheriger Anmeldung dürfe diese in wenigen – aber unverzichtbaren – festgelegten Ausnahmen auf 500 Fuß (circa 150 Meter) über Grund reduziert werden. Laut dem Luftfahrtamt der Bundeswehr könnte es in Deutschland noch mehr Tiefflüge von Kampfflugzeugen geben, denn für die Anzahl der Flugstunden gibt es ein Kontingent, das vom Bundesministerium für Verteidigung festgelegt wird. „Dieses gilt für den gesamten deutschen Luftraum und wurde in den vergangenen Jahren zu 30 bis 40 Prozent genutzt.“

Vor allem die Flüge mit Überschallgeschwindigkeit registrieren die Menschen im Landkreis aufgrund der lauten Knalle. Wie häufig es zu dem plötzlichen lauten Geräusch kommt, kann die Bundeswehr nicht beantworten. „Da immer nur kurze Strecken mit Überschall geflogen werden, kann die Anzahl der Flüge nicht festgestellt werden“, erklärt der Sprecher. Im oberen Bereich der TRA Allgäu werden laut ihm Abfangübungen und vereinzelt Testflüge mit Überschallgeschwindigkeit durchgeführt, die zu den Knallen führen. Diesbezüglich erhält die Bundeswehr auch Beschwerden. Das Luftfahrtamt der Bundeswehr hat ein Bürgertelefon eingerichtet, „damit sich die Bevölkerung auch unmittelbar mit ihren Beobachtungen an uns wenden kann“.