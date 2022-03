Landkreis Günzburg

07:00 Uhr

"Das Tier war eine tickende Zeitbombe": Hundehalterin wird verurteilt

Ein Hund hat in Ichenhausen ein Mädchen gebissen.

Plus Vor knapp zwei Jahren hat ein Schäferhund ein Mädchen in Ichenhausen gebissen. Jetzt musste sich die Halterin vor Gericht verantworten - und nicht nur deshalb.

Von Marc Hettich

"Das Tier war eine tickende Zeitbombe", stellt Katrin Kempf fest. Sie spricht von einem Schäferhund-Mischling, der seit 2017 mehrere Menschen gebissen hat. Die Richterin am Amtsgericht Memmingen verhandelte einen dieser Fälle, bei dem das Tier im Mai 2020 im Bereich der Krumbacher Straße in Ichenhausen ein sechsjähriges Mädchen in den linken Oberschenkel gebissen hatte. Eine etwa vier Zentimeter lange Fleischwunde musste im Krankenhaus genäht werden. Die 38-jährige Angeklagte musste sich außerdem für den Diebstahl einer EC-Karte verantworten, mit der sie mehr als 6000 Euro abgehoben hat.

