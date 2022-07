Menschen im Landkreis Günzburg erhalten viele Betrugsanrufe

Eine Welle von Betrugsanrufen meldet die Polizei. Demnach wurde am Dienstag mit unterschiedlichen Maschen versucht, den Bürgern Geld aus der Tasche zu ziehen.

Eine auffallend hohe Zahl an Betrugsanrufen hat die Polizei am Dienstag registriert. In einem Fall wurde behauptet, die Ehefrau hätte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Bevor allerdings der selbstbewusst auftretende Anrufer überhaupt zur Stellung von Forderungen übergehen konnte, wurde er vom resoluten 81-jährigen Angerufenen eingebremst. Seine verstorbene Ehefrau könne schließlich in keinerlei Unfallgeschehen verwickelt gewesen sein.

Dreiste Masche funktioniert anfänglich

Ähnlich gelagert war ein Anruf bei einer 76-jährigen Frau. Durch eine Anruferin mit weinerlichen Stimme wurde von einem schlimmen Ereignis berichtet und um Hilfe gebeten. Die Rentnerin durchschaute die Geschichte und legte auf. Genauso dreist war der Versuch, eine 69-jährige Frau hinters Licht zu führen. Hier meldete sich ein Anrufer und gab vor, von der Polizeiinspektion München zu sein. Der Sohn der Angerufenen hätte einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Das Gespräch wurde anschließend an den vermeintlichen Sohn weitergegeben. Dieser weinte und bestätigte die Geschichte. Da die Stimme dem tatsächlichen Sohn glich, glaubte die ältere Dame zunächst den Schilderungen. Im weiteren Gesprächsverlauf wurde der Hörer wieder an den angeblichen Polizisten übergeben. Dieser behaupte im Folgenden, dass der Unfallverletzte versterben würde und dem Sohn somit Untersuchungshaft drohe. Zur Umgehung der Inhaftierung wurde eine Kaution gefordert. Hier erkannte die Frau den Schwindel, legte auf und kontaktierte umgehend ihren tatsächlichen Sohn. Dieser hatte glücklicherweise keinen Unfall.

Den Betrugsversuch kannte eine Frau aus der Zeitung

Bei einer 85-jährigen Frau meldete sich in vertrauter Ansprache mit "Grias Di, kennst du mich nicht?" ein männlicher Anrufer. Die Dame hielt diesen zunächst für einen nahen Verwandten. Im Gespräch gab der Mann vor, dass er Hilfe brauche. Er hätte einen Unfall gehabt. Die Seniorin erkannte den Betrugsversuch und legte den Telefonhörer auf. In einem weiteren Fall erhielt eine Frau auf ihrem Mobiltelefon einen Anruf. Mittels Bandansage – angeblich von Europol – wurden ihr in Englisch Anweisungen erteilt. Von dieser Masche hatte die 67-jährige Frau bereits in der Zeitung gelesen, daher legte sie umgehend auf.

Einen derartigen Anruf durften eine 49-jährige Frau und unabhängig davon ein 64-jähriger Mann gleich mehrmals entgegennehmen. Eine Rufnummer wurde nicht angezeigt. Beim Abheben des Hörers sprang jedes Mal eine Bandansage an. Der Anruf wäre von Europol und die Identitätskarte der Dame sei missbräuchlich verwendet worden. Beim angerufenen Mann sei die ID-Nummer nicht in Ordnung. Um nähere Informationen hierzu zu erlangen, sollte die Taste 1 gedrückt werden. Da auch hier die Betrugsmasche bekannt war, fielen weder die angerufene Frau noch der Mann darauf rein. (AZ)