"Mietführerschein" macht Migranten fit für die eigene Wohnung

In einem Fortbildungskurs lernen Menschen mit Migrationshintergrund alles, was sie als Mieter wissen müssen. Von der Bewerbung bis zum Mülltrennen.

Die Integration fällt Migranten mitunter schwer: Sie müssen sich mit einer fremden Kultur vertraut machen, die Sprache lernen und einen Job finden. Die eigenen vier Wänden sind für diese Menschen ein großer Wunsch. Oft sind sie jedoch bei der Wohnungssuche überfordert.

Im Rahmen des Konzeptes "Integration durch Wohnen" führt die Integrationslotsin des Landkreises Günzburg, Antje Mühlenbein, regelmäßige "Mietqualifizierungen nach dem Neusäßer Konzept" durch. In diesen Kursen befassen sich Menschen mit ausländischen Wurzeln mit den Rechten und Pflichten als Mieter in Deutschland. Sie erlernen das richtige Heizen, Lüften und die Mülltrennung. Ihnen werden Ruhezeiten, Hausordnung, Übergabeprotokoll und Inhalte des Mietvertrags erklärt, und wie die Kommunikation mit Vermieterinnen und Vermietern gelingt. Außerdem erstellen die Teilnehmenden eine Mietmappe. Das ist eine Mappe der Selbstauskunft, welche Inhalte wie Schufa-Auskunft, Haftpflichtversicherungsnachweis oder Mietschuldenfreiheitsbestätigung enthält. Diese wird möglichen Vermieterinnen und Vermietern bei der Wohnungsbesichtigung überreicht.

Bessere Chancen auf dem Wohnungsmarkt mit Mietqualifizierung

Um die größtmögliche Hilfe zur Selbsthilfe und das vollständige Verständnis für die Inhalte des Themas zu erlangen, finden die Kurse auf Deutsch und zusätzlich in der jeweiligen Muttersprache statt. Nach mehreren russischen und ukrainischen Qualifizierungen bot Mühlenbein dieses Mal zwei Schulungen in der Sprache Dari an. Ein weiterer Kurs in englischer Sprache wird am 24. und 25. September 2023 in Günzburg stattfinden. Demnächst wird eine Mietqualifizierung in Paschtu angeboten.

Ziel der Mietqualifizierungen ist das Erlangen von Wissen zum Thema Wohnen in Deutschland. Wer weiß, was er tun muss und lassen soll, hat auf dem angespannten Wohnungsmarkt bessere Chancen. Zudem können potenzielle Vermieterinnen und Vermieter beruhigter ihren Wohnraum zur Verfügung stellen, da die Mieter mit Erhalt ihres Abschlusszertifikats um die wichtigsten Inhalte und auch Stolpersteine im Bereich Wohnen wissen und vermeiden können. „Mietqualifizierungen sind für beide Seiten eine Win-win-Situation", weiß Mühlenbein.



Wer den frisch qualifizierten Teilnehmenden und ihren Familien Wohnraum zur Verfügung stellen möchten, kann sich in die Online-Wohnraumbörse des Landkreises Günzburg eintragen. Für Fragen rund um das Thema Wohnen helfen die regelmäßigen Mietcafés des Landkreises weiter. (AZ)