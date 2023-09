Landkreis Günzburg

18:00 Uhr

Mit Babyfon in den Stall: So sieht die Arbeit einer Landfrau aus

Plus Landfrau Ursula Walter ist eine Allrounderin. Sie kümmert sich um Stall und Kühe, schmeißt den Haushalt und das Büro. Und sie kämpft gegen Klischees und Vorurteile.

Von Ralf Gengnagel

Wer mit Landfrau Ursula Walter spricht, bekommt schnell das Gefühl: ihr Tag muss mehr als 24 Stunden haben. Das Herz der 37-Jährigen aus Reisensburg schlägt für Hof, Familie und das ländliche Leben. Gemeinsam mit ihrem Mann Alexander und ihren Schwiegereltern betreibt sie einen Milchviehbetrieb. Dass Landfrauen eben nicht nur für Kinder und Kuchenverkauf zuständig sind, zeigt der Besuch bei ihr. Wie sie anpackt, worauf sie gerne verzichtet und warum sie sich als Botschafterin für die Landwirtschaft sieht.

Eigentlich wollte Ursula Walter der Landwirtschaft endgültig den Rücken kehren. "Meine Eltern hatten schon einen landwirtschaftlichen Betrieb, den sie aufgaben, weil ihn keines der Kinder übernehmen wollte", erzählt sie. "Einen Landwirt zum Mann nehmen – auch das lieber nicht", so dachte die 37-Jährige noch vor vielen Jahren. Heute steht sie täglich in einem Stall mit 45 Milchkühen. Neben Nachzucht und Bullenmast werden auf dem Hof der Walters auch 62 Hektar mit Wiesen und Ackerflächen bewirtschaftet. Vor 13 Jahren hat sie ihren Mann Alexander kennengelernt, sich in ihn verliebt, in den Hof der Walters eingeheiratet und eine Familie gegründet. Heute ist die zweifache Mutter stolz und glücklich, Landfrau zu sein. Vor ihrem Leben als Landwirtin machte Walter eine Ausbildung zur Pharmazeutisch-technischen Assistentin. Ganz aufgeben wollte sie ihren erlernten Beruf aber nicht und arbeitet zusätzlich an einem Nachmittag in der Woche in einer Apotheke.

