Mit Bewegung im Kampf gegen schmerzende Glieder

Rheumatische Entzündungen sind häufig im ganzen Körper. Die Rheuma-Liga Ichenhausen-Krumbach zeigt, wie sich durch Bewegung die Autoimmunerkrankung besser beherrschen lässt.

Sind die Finger so steif, dass man kaum eine Wasserflasche aufdrehen kann, hat man geschwollene, schmerzende Gelenke, Rückenschmerzen, die nicht aufhören wollen, oder Schwierigkeiten beim Aufstehen und Loslaufen, kann das eine rheumatische Entzündung sein. Rheuma hat viele Gesichter und viele Namen: Arthrose, Arthritis, Fibromyalgie, Osteoporose, Gicht. Ein vielfältiges Krankheitsbild, das für die Patienten meist eins bedeutet: Schmerzen.

Rheuma ist nicht gleich Rheuma. Es gibt Hunderte verschiedene entzündlich rheumatische Erkrankungen, die zum rheumatischen Formenkreis gezählt werden, berichtet Irmgard Gruber-Egle, die Vorsitzende der Rheuma-Liga Ichenhausen-Krumbach. Was helfe, sei Bewegung, und das habe man sich bereits seit Ende der 70er-Jahre auf die Fahne geschrieben, seit Dr. Peter Bischof als ehemaliger Leiter der Fachklinik Ichenhausen die Rheuma-Liga im Landkreis Günzburg ins Leben rief. Menschen mit Rheuma werde Beratung, Begegnung und Bewegung angeboten. Das ärztlich verordnete Funktionstraining verspreche aber vor allem eines: Linderung der Beschwerden.

Rheuma-Liga: Betroffene, die aktiv werden, erfahren Linderung

"Unser Ziel ist es, Menschen mit rheumatischen Erkrankungen eine ganzheitliche Unterstützung zu bieten, die ihnen hilft, ein aktives und erfülltes Leben zu führen", erklärt Gruber-Egle, selbst persönlich von heftigen rheumatoiden Erkrankungen betroffen. So kam sie 2011 zur Rheuma-Liga und begann, sich dort zu engagieren. "Wir bieten Betroffenen im gesamten Landkreis Günzburg neben Funktionstraining im Trockenen auch Wassergymnastik in warmem Wasser an", sagt sie. Es gehe darum, dass Betroffene aktiv werden, damit Gelenkfunktion, Muskelkraft und Beweglichkeit erhalten bleiben. Die Bewegungsgruppen sprechen aber nicht nur Rheumakranke an, sondern alle, die Bewegungseinschränkungen haben.

Um den Teilnehmern kurze Wege zu bieten, werden Gruppen über den gesamten Landkreis angeboten. Bis zur Pandemie gab es 19 Wassergruppen und drei Trockengruppen, die sich auf die Fachklinik Ichenhausen, das Krumbad bei Krumbach und das Gartenhallenbad in Leipheim verteilt haben. Fast zeitgleich zur Pandemie ist das Gartenhallenbad in Leipheim bis heute wegen Sanierungsarbeiten geschlossen worden. Neben der Fachklinik Ichenhausen und dem Krumbad konnte man nun auch in Ursberg Becken und Kapazitäten für weitere Wassergymnastik-Gruppen gewinnen, informiert die Vorsitzende. Seitens des Landratsamtes habe sie zudem die Zusage erhalten, dass bei Wiedereröffnung des Gartenhallenbades dort die Kurse wieder stattfinden können. "Das wäre gerade für ältere Leute wichtig."

Im Wasser werden die Gelenke nur mit 20 Prozent des körpereigenen Gewichts belastet. Unter gezielter Anleitung eines Therapeuten bringt die Bewegung bei der Wassergymnastik Linderung der Beschwerden und macht auch Spaß. Foto: Claudia Jahn

Gelenkschonende Bewegungen im Wasser sind hilfreich

Betroffen von rheumatischen Erkrankungen seien nicht nur Senioren, sagt Gruber-Egle, sondern Menschen jedes Alters, selbst Kinder und Jugendliche. Laut aktuellen Daten der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie haben mindestens fünf Millionen Menschen in Deutschland eine symptomatische Arthrose, die ihnen Beschwerden bereitet. Etwa 900.000 leiden an Gicht und rund 1,5 Millionen Erwachsene an einer Fibromyalgie. Oft seien die Schmerzen chronisch, oft so, dass ein normaler Alltag kaum möglich ist.

Entzündlich-rheumatische Erkrankungen: Die Entzündung ist nicht nur auf eine oder mehrere Gelenke begrenzt, sondern hat den gesamten Körper befallen.

Degenerative Gelenk- und Wirbelsäulenerkrankungen: Dabei handelt es sich um Arthrosen. Das sind Schäden im Gelenkknorpel, zum Beispiel in der Hüfte oder im Knie. Sie können altersbedingt oder durch Vorschäden verursacht sein.

Weichteilrheumatismus: Er tritt durch überlastete Muskeln oder überreizte Sehnen auf. Diese Gruppe ist die größte - auch Beschwerden wie ein steifer Nacken oder ein Tennisarm gehören dazu.

Stoffwechselerkrankungen mit rheumatischen Beschwerden (pararheumatische Erkrankungen): Dabei handelt es sich um Folgen von Erkrankungen außerhalb der Bewegungsorgane. Einen großen Anteil daran machen Stoffwechselkrankheiten aus. Auch Gicht zählt zu dieser Gruppe. (Quelle: Deutsche Rheuma-Liga)

Gerade für rheumakranke Menschen sei es besonders wichtig, sich gelenkschonend zu bewegen und geeignete Bewegungsprogramme zu wählen, um die Funktionsfähigkeit und Beweglichkeit zu erhalten und zu verbessern, Schmerzen zu lindern, den Krankheitsverlauf positiv zu beeinflussen. Die Bewegung im Wasser sei wichtig, denn die Gelenke kommen so – durch das eigene Gewicht weniger belastet – in die Bewegung. Es lassen sich aber auch Kontakte zu anderen Menschen knüpfen, die mit Rheuma verbundene Beschwerden, Probleme und Gefühle aus persönlicher Erfahrung heraus kennen.

Rehasport und Funktionstraining sind auf Art und Schwere einer Erkrankung oder Behinderung abgestimmt und berücksichtigen den gesundheitlichen Zustand des Patienten. Die Übungseinheiten finden in kleinen Gruppen unter fachkundiger Anleitung statt. Zum Bewegungsangebot gehört entweder eine halbstündige Gymnastik im Wasser oder eine 45-minütige Trockengymnastik. Das Training finde nur mit ausgebildeten Therapeuten statt, die zusätzlich über die Rheuma-Liga eine dreiwöchige Zusatzausbildung absolvieren müssen, so Gruber-Egle.

Für das Funktionstraining anmelden könne sich jeder, der vom Haus- oder Facharzt eine Langzeitverordnung bekommt. Die Krankenkasse übernehme dabei die Kosten für 15 Minuten in der Wasser- und 30 Minuten in der Trockentherapie. Der Rest werde über die Mitgliedsbeiträge finanziert. "Das müssen wir verlangen, um die restlichen Ausgaben für Therapeuten und Becken finanzieren zu können", sagt Gruber-Egle.

Das Angebot der Arbeitsgemeinschaft der Rheuma-Gruppe habe bereits eine positive Resonanz in der Gemeinschaft gefunden und zieht Betroffene aus der gesamten Region an. Mit einem ganzheitlichen Ansatz und einem Schwerpunkt auf Gemeinschaft und Unterstützung verspricht die Rheuma-Gruppe eine wertvolle Ressource für Menschen mit rheumatischen Erkrankungen im Landkreis Günzburg zu sein.

Betroffene und Interessierte erhalten weitere Informationen bei Irmgard Gruber-Egle an Wochentagen von 10 bis 17 Uhr unter der Telefonnummer 08222/1302.