Landkreis Günzburg

18:30 Uhr

Neue Trends: Mit dem Frühling wird es bunt im Landkreis Günzburg

Plus Wie Menschen im Landkreis Günzburg das beginnende Frühjahr erleben und was jetzt bereits absehbar ist. Ein Streifzug.

Von Dorothea Roßkopf Artikel anhören Shape

Es ist einer dieser besonderen Tage im März: Man merkt, dass es Frühling wird. Wenn die Sonne scheint, die Vögel zwitschern und das Gras grün zu leuchten beginnt. Auch im Landkreis Günzburg zeigt sich die neue Jahreszeit. Es locken Frühlingsspaziergänge, erste Radtouren und in vielen Betrieben bereitet man sich auf die neue Saison vor. Je deutlicher sich der Winter verabschiedet und umso wärmer es wird, desto häufiger zieht es die Menschen in die Innenstädte und in die Natur. Der kalendarische Frühling beginnt am 20. März, 20 Tage nach dem meteorologischen Frühlingsanfang. Wir haben bereits die vergangene Woche über Impressionen gesammelt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen