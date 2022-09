Mit dem Verkehrsverbund Mittelschwaben kostenlos die Region entdecken

Der Verkehrsverbund Mittelschwaben organisiert kostenlose Aktionen zum "Autofreien Tag" am 24. September – Busse befördern ebenfalls kostenfrei.

Mit einem Aktionstag macht der Verkehrsverbund Mittelschwaben (VVM) am Samstag, 24. September, auf sich aufmerksam. Zur Europäischen Mobilitätswoche lädt der VVM dazu ein, das Auto stehenzulassen und die Region mit dem ÖPNV ganz neu zu entdecken.

Es ist ein Ziel, das die Politik mit den Menschen in Mittelschwaben und im Unterallgäu verbindet: nachhaltige Mobilitätsangebote vor Ort. Dazu findet europaweit im September eine Mobilitätswoche statt, die der Verkehrsverbund Mittelschwaben nun in einem Aktionstag am Samstag, 24. September, bündelt. "Es geht darum, den Menschen im Landkreis Alternativen aufzuzeigen, wie man auch ohne eigenes Fahrzeug mobil ist", erläutert VVM-Geschäftsstellenleiter Martin Kreutner die Idee, die hinter dem Aktionstag steckt. Als "Autofreier Tag" ist der 24. September angelegt – mit der Möglichkeit, kostenlos den Bus zu nutzen, um an 15 Aktionsorte im Verbundgebiet zu gelangen. Auch in Krumbach, Ursberg, Leipheim, Günzburg, Ichenhausen und Ziemetshausen ist man sehr engagiert mit dabei!

Dafür hat der VVM unter dem Motto "Auf in die Region!" ein sehr interessantes Programm geschaffen, das die kostenlose Busfahrt nach Mindelheim, Memmingen, Buxheim oder Ottobeuren ebenso interessant macht wie den Weg nach Krumbach, Günzburg oder Burgau. Zusammen mit kommunalen und privaten Partnern gibt es ebenfalls kostenfreie Stadtführungen, Museumsführungen und Gratiseintritt bei vielen Kultureinrichtungen in der Region. Vom Mindelheimer Marienplatz hinauf zur Mindelburg wurde für die Besichtigungen und zwei Extraführungen sogar ein Shuttleservice eingerichtet.

Verkehrsverbund Mittelschwaben bringt Leitfaden für Fahrgäste heraus

"Die Idee ist, den Menschen in unserem Verbundgebiet nicht nur zu zeigen, wie attraktiv ihre Heimatregion ist, sondern auch, dass das Bus- und ÖPNV-Angebot in unserer ländlichen Region tatsächlich jeden der 406 angefahrenen Orte erreicht", so Kreutner. Mit dem Aktionssamstag als "Autofreier Tag" nutzt der VVM auch die Möglichkeit, potenzielle Fahrgäste für das Verkehrsangebot zu motivieren und sie darüber zu informieren.

An drei Pavillons in Günzburg, Memmingen und Mindelheim sowie in der VVM-Geschäftsstelle in Krumbach informiert das VVM-Team persönlich vor Ort über Linien, Fahrtmöglichkeiten und Fahrpreise. Dazu hat der VVM erstmals auch eine komplett neue, kleine Broschüre aufgelegt. "Wir erleben oft, dass Personen, die im Grunde gerne das ÖPNV-Angebot nutzen wollen, Sorge haben, etwas falsch zu machen", erzählt Kreutner aus der täglichen Praxis der VVM-Mobilitätszentrale, in der das Team viele Fragen dazu beantwortet, wie man eigentlich Bus fährt.

Was banal klingt, hat nach dem Ende des Neun-Euro-Tickets einen durchaus ernsten Hintergrund, bei dem sich Fragen danach stellen, zum Beispiel, wie man den Fahrpreis ermittelt, wo man den Fahrschein kaufen kann, wie man umsteigt und vieles mehr. Diese Fragen greift nun auch die 16-seitige Broschüre "Das 1×1 für unsere Fahrgäste" auf, die erstmals beim Aktionstag verteilt wird.

So will der Verkehrsverbund das Angebot verbessern

Neu ist auch, dass der Verkehrsverbund Mittelschwaben aktiv die Möglichkeit anbietet, sich über die Dienstleistungen konstruktiv zu äußern, um mit dem "Blick von außen" das Angebot stetig zu verbessern. Dazu führt der VVM nicht nur eine Befragung am Aktionstag durch. Fahrgäste und Interessierte haben auch die Möglichkeit, über die VVM-Website die Befragung online auszufüllen. "Wir freuen uns auf den Aktionstag und hoffen darauf, dass möglichst viele Menschen das Angebot nutzen", sagt Martin Kreutner und verweist auf die 32-seitige Programmbroschüre, die bei den Landratsämtern in Mindelheim und Günzburg sowie bei der Stadt Memmingen, in vielen Touristinfos, in allen Verwaltungsgemeinschaften und bei den Gemeinden im Verbundgebiet ausliegt und jederzeit auch online über die Website vvm-online.de abrufbar ist. (AZ)