Mit der Virtual-Reality-Brille auf der IBS die Berufswelt erkunden

Alles zum Thema Beruf und Studium gibt es am 14. Oktober bei der Infomesse in Günzburg. VR-Brillen geben einen realistischen Eindruck über bestimmte Berufe.

Beruf und Studium bietet seit vielen Jahren Schulabgängern aus dem Landkreis Günzburg wertvolle Orientierung. Auch dieses Jahr, am Samstag, 14. Oktober, von 8.30 bis 13 Uhr im Beruflichen Schulzentrum sind Ausbildungsbetriebe, Schulen, Hochschulen, Bildungs- und Weiterbildungsanbieter vor Ort, die über die unterschiedlichsten Wege nach dem Schulabschluss informieren.

Mit über 120 Ausstellern und Firmen aus der gesamten Region ist die Infomesse Beruf und Studium (IBS) die zentrale Plattform für alle, die auf der Suche nach einer Ausbildung oder einem Studienplatz sind. Doch die Messe bietet weit mehr als nur Informationsstände: Zahlreiche Vorträge geben Einblicke in verschiedene Berufsfelder, Trends und Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Ein besonderes Highlight sind unsere VR-Brillen. Mit ihrer Hilfe können Besucher direkt in verschiedene Berufswelten eintauchen und hautnah erleben, wie es sich anfühlt, in bestimmten Berufen zu arbeiten.

Messebesuch der IBS in Günzburg kann gezielt geplant werden

Für alle, die sich vorab informieren möchten, gibt es die Messezeitung. Sie enthält zahlreiche Informationen rund um die Ausbildung und hilft Ihnen, sich optimal auf Ihren Besuch vorzubereiten. Möchten Sie schon jetzt gezielt nach bestimmten Berufen suchen? Dann nutzen Sie den praktischen Berufsfilter auf der Internetseite www.ibs-gz.de. Hier können sich Interessenten einen ersten Überblick verschaffen und Messebesuche gezielt planen. (AZ)