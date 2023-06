Mit Flexibussen fährt der Kreis Günzburg auf der Erfolgsspur

Plus Das Verkehrsangebot Flexibus besteht im Kreis Günzburg seit mehr als zehn Jahren. Jetzt hat der Kreistag neue Vorschriften erlassen. Kritik kommt von den Grünen.

Seit dem Jahr 2012 sind im Landkreis Günzburg sogenannte Flexibusse als Ersatzangebote oder Zubringer im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) unterwegs. „Extrem erfolgreich“, wie Landrat Hans Reichhart ( CSU) bei der jüngsten Sitzung des Kreistags in Ziemetshausen sagte. „Wir waren bayernweit Vorreiter, haben viel gemacht und auf den Weg gebracht.“

Da bestehende Flexibus-Liniengenehmigungen zum 30. September sowie 31. Dezember 2023 ablaufen, sei der Landkreis nun zum Handeln gezwungen, betonte Reichhart. Um den Betrieb und die Finanzierung der fünf Flexibus-Knotenpunkte Günzburg– Leipheim, Burgau, Ichenhausen, Thannhausen und Krumbach zu sichern, hat der Kreistag deshalb gegen acht Stimmen der Grünen eine allgemeine Vorschrift erlassen.