Mit Kunst können Jugendliche auf Alkoholmissbrauch aufmerksam machen

Noch bis Ende März läuft eine Kampagne der DAK-Gesundheit. Schülerinnen und Schüler können mit Plakaten Farbe gegen das Komasaufen bekennen.

Die Kampagne der Krankenkasse DAK-Gesundheit „bunt statt blau“ gegen das sogenannte Komasaufen geht in den Endspurt: Noch bis zum 31. März können Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis Günzburg Plakate zum Thema Alkoholmissbrauch gestalten und per Post verschicken, heißt es in einer Pressemitteilung. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek unterstützt die Präventionskampagne im Freistaat. Nach aktuellen Zahlen des Statistischen Landesamtes mussten 2021 in Günzburg acht Kinder und Jugendliche mit einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus behandelt werden. Das waren 55,6 Prozent Betroffene weniger als im Vor-Corona-Jahr 2019.

„Jede Alkoholvergiftung eines jungen Menschen ist eine zu viel. Deshalb bleibt für uns eine regionale Alkoholprävention unverzichtbar, um Kindern und Jugendlichen die Risiken des Alkoholmissbrauchs aufzuzeigen“, sagt Nicole Recht, Chefin der DAK-Gesundheit in Günzburg. Sie freue sich, wenn auch Schülerinnen und Schüler aus der Region bei diesem wichtigen und aktuellen Thema Farbe bekennen. In den Augen von Nicole Recht tragen die Jugendlichen mit ihren Plakaten dazu bei, ihre Mitschülerinnen und Mitschüler zum Nachdenken anzuregen. "Das wirkt deutlich besser als Verbote oder der erhobene Zeigefinger.“

Gesundheitsminister Holetschek unterstützt Präventionskampagne

Seit 2010 haben bundesweit mehr als 122.000 junge Künstlerinnen und Künstler bunte Plakate gegen das Rauschtrinken gestaltet. Schirmherr in Bayern ist Gesundheitsminister Klaus Holetschek. Bei dem Plakatwettbewerb gibt es Geldpreise in Höhe von insgesamt rund 12.000 Euro zu gewinnen. Im Mai kürt Holetschek die Gewinnerinnen und Gewinner des Landeswettbewerbes im Freistaat. Anschließend wählt eine Jury aus den 16 Landesgewinnern die Bundessiegerinnen und Bundessieger.

Die Plakate, die im Rahmen der Kampagne gestaltet wurden, hätten sich für Gleichaltrige als sehr bemerkenswert erwiesen: Das Institut für Therapie- und Gesundheitsforschung (IFT-Nord) in Kiel hat ihre Wirkung auf die jugendliche Zielgruppe untersucht und festgestellt, dass auf Kinder und Jugendliche die selbst gemalten Plakate einen stärkeren Eindrucken machen als konventionelle Warnhinweise. Weitere Informationen zur Kampagne gibt es unter www.dak.de/buntstattblau