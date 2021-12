Landkreis Günzburg

vor 56 Min.

"Montagsspaziergänge" im Landkreis Günzburg: Ein Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei

Plus Auch in Günzburg und Krumbach sind Kritiker der Corona-Maßnahmen "spazieren" gegangen. Die Polizei rechnet aus mehreren Gründen mit einem Aufschwung der Bewegung.

Von Sophia Huber

In ganz Deutschland haben sich am Montag Menschen zum "Spazierengehen" verabredet, so auch in Krumbach und Günzburg. Dabei laufen Kritikerinnen und Kritiker der Corona-Maßnahmen durch die Städte und protestieren – und entziehen sich so den Regeln des Versammlungsrechts. Zwischen 80 und 100 Personen versammelten sich am Montagabend gegen 18 Uhr vor dem Krumbacher Rathaus. Das teilt das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mit. Die Gruppe bewegte sich durch die Krumbacher Innenstadt, immer wieder schlossen sich weitere Personen an.

