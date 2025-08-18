Motorradfahrer ist mit 140 statt 70 km/h unterwegs – und hat gar keinen gültigen Führerschein

Die Polizei hat am vorletzten Wochenende bei Kontrollen in der Region zahlreiche Verstöße festgestellt. Am Freitagabend, 9. August, führte die Kontrollgruppe Poser/Tuner zusammen mit Beamten der Polizeiinspektion Günzburg verstärkt Kontrollen im Hinblick auf technische veränderte Kraftfahrzeuge durch. Bei den Kontrollen wurden bei vier Fahrzeugen erhebliche Umbauten festgestellt, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Die Verstöße reichten von entfernten Mittelschalldämpfern über zu tief eingestellte Gewindefahrwerke bis hin zu unzulässigen Anbauteilen und einem manipulierten Luftfahrwerk.

Zudem wurden vier Fahrer im Alter zwischen 24 und 56 Jahren wegen deutlich überhöhter Geschwindigkeiten von bis zu 40 km/h über dem erlaubten Limit beanstandet. Für diese Verstöße drohen den Fahrzeugführer empfindliche Bußgelder. Ein 51-jähriger Motorradfahrer wurde zwischen Günzburg und Deffingen mit knapp 140 km/h anstatt der erlaubten 70 km/h gemessen. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich laut Polizei heraus, dass der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt.

Kontrollen: Günzburger Polizei erwischt Motorradfahrer mit Drogen

Des Weiteren konnte laut den Beamten beim Fahrzeugführer eine geringe Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden werden. Ihn erwartet eine Anzeige aufgrund Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln. Ein weiterer Fall betraf einen 38-jährigen BMW-Fahrer, bei dem drogentypische Auffälligkeiten festgestellt wurden. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und es wurde eine Blutentnahme angeordnet. Er muss mit einem empfindlichen Bußgeld im mittleren dreistelligen Bereich sowie einem Punkt in Flensburg rechnen. (AZ)