Landkreis Günzburg

vor 17 Min.

Die Müllabfuhr im Landkreis könnte schon bald wieder teurer werden

Plus Erst im Januar hat der Landkreis Günzburg die Müllgebühren erhöht. Der Krieg in der Ukraine treibt die Kosten in die Höhe – und bringt den Werkausschuss ins Grübeln.

Von Walter Kaiser

Die Müllgebühren waren zum 1. Januar angehoben worden – erstmals nach etwa 20 Jahren. Entsprechend hoch war die Preiserhöhung ausgefallen. Müssen die Gebühren trotzdem bald wieder angehoben werden, früher als geplant? Im Werkausschuss des Kreistags hat niemand das Wort Gebührenerhöhung ausdrücklich in den Mund genommen. Es gab aber Andeutungen. Und nicht nur Landrat Hans Reichhart erklärte: „Die Kosten fressen uns auf.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .