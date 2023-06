Landkreis Günzburg

17:30 Uhr

Musikerin Lyn Conary veröffentlicht neues Album: "Ich träume immer noch groß"

Plus Lyn Conarys Inspiration für ihr viertes Album "Breaking The Cycle" liegt schon ein Jahrzehnt zurück. Auch was ihre Zukunft angeht, schaut sie gern in die Ferne.

Von Nadine Ballweg

Frau Conary, mit Ihrem vierten Album "Breaking The Cycle" melden Sie sich nach drei Jahren zurück. Woher kam die Inspiration für das neue Album?



Lyn Conary: Bei allen meinen Liedern ist es so, dass immer ein ganzes Jahrzehnt zwischen der Entstehung des Songs und der Veröffentlichung liegt, weil ich erst spät mit der Eigenproduktion angefangen habe. Die Songs auf "Breaking The Cycle" sind fast alle von 2013. Das war genau die Zeit, als ich mich entschied, alles auf eine Karte zu setzen und den Weg als Künstlerin einzuschlagen. Ich habe mich beruflich verändert, kam aus einer toxischen Beziehung und habe also mehrere Zyklen durchbrochen. Darum geht es auch auf dem Album: Altes hinter sich lassen, ehrlich zu sich selbst zu sein und sich den Dingen zu stellen.

Melodische Klänge und sanftere Texte lösen diesmal die von Ihnen bekannten E-Gitarren und rockigen, härteren Sounds ab. Wie kommt es zu diesen Schwankungen?



Lyn Conary: Ich arbeite viel nach Gefühl und bin niemand, der streng nach einer Struktur oder einem Konzept geht. Manchmal wache ich morgens auf und habe die Idee für einen Vers, oder bin an der Gitarre und spiele eine Melodie. Aber im Vergleich zum zweiten und dritten Album war ich diesmal wieder mehr am Piano. Dort komponiere ich vorwiegend melodischer. Das hat sich einfach so ergeben.

