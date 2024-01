Landkreis Günzburg

vor 17 Min.

Günzburger Musikerin Lyn Conary nimmt am ESC-Vorentscheid teil

Die Günzburger Sängerin Lyn Conary nimmt am Format "Ich will zum ESC!" teil.

Plus Die Günzburger Sängerin Lyn Conary nimmt am Format "Ich will zum ESC!" teil. Zur Sendung selbst hält sie sich bedeckt – zum ESC selbst hat sie einiges zu sagen.

Von Nadine Ballweg Artikel anhören Shape

Zwischen Günzburg und Malmö liegen 1106 Kilometer – eine Strecke, die Lyn Conary liebend gerne auf sich nehmen würde. Denn die Günzburger Sängerin möchte heuer beim Eurovision Song Contest ( ESC) in Schweden auf die Bühne gehen, um Deutschland bei dem wohl größten Musikspektakel der Welt zu repräsentieren. Ein Stück näher ist sie diesem Traum bereits gekommen: Ab dem 25. Januar ist sie bei der Docutainment-Serie "Ich will zum ESC!" mit Conchita Wurst und Rea Garvey zu sehen. Dort kämpft sie gegen 14 weitere Talente um einen von vier Plätzen im Live-Finale – und später um ein Ticket nach Schweden.

Wer im Finale das Publikum zu überzeugen weiß, kommt dem Traum ein Stück näher und kann im offiziellen Vorentscheid "Eurovision Song Contest – Das deutsche Finale 2024" als Act für den ESC gewählt werden. Es war bereits die sechste oder siebte Bewerbung für den ESC, wie Conary in einem Telefonat erzählt. Denn das europäische Musik-Fest ist schon lange ein großer Traum der Künstlerin. Ein richtiger "Aha-Moment" sei der erste Contest, den sie je gesehen hat, gewesen: "Ich wusste direkt, dass ich dort hin muss. Ich wollte immer die Acts miterleben und die kulturelle Vielfalt und die Musik zelebrieren", erinnert sie sich. Seitdem ist der ESC wie ihre WM, erklärt die Günzburgerin, "er ist jedes Jahr Pflichtprogramm". Seit Jahren analysiert sie die verschiedenen Künstler und lässt sich von der Vielfalt der Musik inspirieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen