Nach dem Hochwasser mobilisiert der Lions-Club alle Kräfte

Schnell und unbürokratisch zu helfen, wo Hilfe gebraucht wird - für den amtierenden Lions-Präsidenten Tobias Hörmann ist das Teil der DNA des Service-Clubs. Das Jahrhunderthochwasser, das im Juni dieses Jahres den Landkreis überschwemmte, war deshalb Anlass für die Mitglieder, zu handeln und anzupacken. Das Resultat: 97.000 Euro Spenden trug der Lions Club Günzburg-Schwaben für die Hochwasserhilfe zusammen, für größere und kleinere Projekte. Die Städte Günzburg und Burgau sowie die Gemeinden Jettingen-Scheppach und Offingen haben nun aus diesem Fonds weitere Zuwendungen in Höhe von jeweils 12.500 Euro erhalten.

Schon wenige Tage, nachdem das Hochwasser die Region erreicht hatte, haben sich die Mitglieder zusammengesetzt und darüber gesprochen, wo Hilfe gebraucht wird. „Als wir erfuhren, dass der Tafel-Laden in Günzburg buchstäblich untergegangen ist, haben wir hier sofort unterstützt“, berichtet Martin Wachter vom Lions-Hilfswerk. Die Wärmestube brauchte dringend eine neue Waschmaschine, bei der Sozialstation in Günzburg hatte das Hochwasser die Fahrzeuge weggespült, das Neue Theater in Burgau wurde überflutet - überall halfen die Lions mit Spenden weiter. Und auch in den Wochen nach der Flut gab es immer wieder Gelegenheit zum Helfen: Etwa mit der Anschaffung von Rollern für die Grundschule auf der Bleiche, die das Hochwasser zerstört hat, oder einem großen Fest für die Helferinnen und Helfer, welches Lions-Mitglied Georg Bucher auf die Beine stellte.

Fast 100.000 Euro Spenden für die Region vom Lions-Club Günzburg

In Offingen übernahmen die Lions die ersten Monatsmieten für den mobilen Waschsalon, in dem die Bürgerinnen und Bürger zumindest ihre Wäsche wieder reinigen konnten. „Inzwischen haben wir eigene Maschinen angeschafft, die immer noch von vielen genutzt werden“, sagt Bürgermeister Thomas Wörz. Die Lions konnten sogar Hilfe von ihrem österreichischen Partnerclub Amstetten mobilisieren - 25.000 Euro haben die Lions-Freunde aus dem Nachbarland beigetragen.

Die Günzburger Lions steuerten ihrerseits Spenden bei, die etwa aus dem jährlichen Adventskalender-Projekt stammen. „Dafür haben wir die eigentlich geplante Ausbildung eines weiteren Augenarztes in Afrika noch einmal verschoben“, informiert Martin Wachter. Die Hilfe für die Region hatte zunächst einfach Vorrang. „Zwar können wir nicht einzelnen Betroffenen helfen - stattdessen wollten wir uns auf gemeinnützige Organisationen, Vereine und die Städte und Gemeinden konzentrieren.“

In Offingen wird von der Spende eine Pumpe angeschafft

Mit dem zusätzlichen Geldsegen, den die Lions jetzt vor Weihnachten an die vier Kommunen übergeben haben, können weitere Aufräumarbeiten in Angriff genommen werden. In Offingen habe der Gemeinderat beschlossen, die Spende für die Anschaffung einer Pumpe zu investieren. In Günzburg geht das Geld an die Armenstiftung, über welche die große Kreisstadt die betroffenen Bürgerinnen und Bürger unterstützt. Oberbürgermeister Gerhard Jauernig ist dankbar für die Unterstützung. „Nicht alles, was durch die Flut dieses Jahr zerstört wurde, ist von der Versicherung abgedeckt. Und nicht alles kann ersetzt werden.“

Burgaus Bürgermeister Martin Brenner ist ebenfalls froh um die Unterstützung - auch seine Stadt hat die Flut mit voller Wucht getroffen. „Wir haben in Burgau viel Erfahrung mit Hochwasser, aber so etwas haben wir alle noch nie erlebt.“ In Jettingen-Scheppach hat das Wasser die Hammerschmid-Siedlung gleich zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit erwischt. Bürgermeister Christoph Böhm ist deshalb dankbar dafür, dass die Lions auch seine Gemeinde mit in den Blick genommen haben.