Nach Druck auf den Tüv gibt es wieder Fahrprüfungen

Plus Bis zu sechs Wochen mussten Fahrschülerinnen und -schüler im Kreis Günzburg auf einen Termin für die praktische Führerscheinprüfung warten. Jetzt tut sich etwas.

Es herrscht wieder Normalzustand bei den praktischen Fahrerlaubnisprüfungen im Marktgebiet Schwaben. Das bestätigen Fahrschulen aus dem Kreis Günzburg sowie der Tüv Süd selbst. Nachdem es primär im Juli zu vielen Ausfällen bei den praktischen Prüfungsterminen gekommen ist, waren viele Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer verärgert. Sie konnten nicht planen, mussten ihren Prüflingen absagen und sie vertrösten. Termine, die vonseiten der Fahrschulen angemeldet wurden, konnten wochenlang nicht erfüllt werden. "Jetzt ist es fast schon das andere Extrem in manchen Fällen", gibt ein Fahrlehrer aus dem Landkreis Günzburg zu. Mehr Termine würden teils angeboten werden, als Schülerinnen und Schüler zur Prüfung antreten. "Auf jeden Fall hat der Tüv jetzt einen sehr guten und fairen Weg gefunden", lobt der Fahrlehrer.