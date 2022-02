Nach Unfall in Ichenhausen einfach davon gefahren

Ein Auto wurde in Ichenhausen angefahren, der Unfallverursacher ist geflüchtet.

Die Eigentümerin eines schwarzen Ford zeigte jetzt bei der Polizei an, dass ihr Fahrzeug zwischen dem 15. und 18. Februar in der Aberthamer Straße in Ichenhausen angefahren und beschädigt worden ist. Der unbekannte Unfallverursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Am Ford entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Ichenhausen: Unfallflucht nach Zusammenstoß in der Aberthamer Straße

Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0, zu melden. (AZ)