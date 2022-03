Landkreis Günzburg

12:30 Uhr

Nachruf: Karsten Schultz-Ninow hat in Günzburg viel bewegt

Plus Der leidenschaftliche Naturschützer Karsten Schultz-Ninow ist mit 79 Jahren gestorben. Wofür sich der Rechtsanwalt in seiner Heimat eingesetzt hat.

Von Till Hofmann

Er war keiner, der nach allem strebte, was er nicht hatte. Vielmehr war er einer, der dankbar und zufrieden war mit dem, was er besaß. So charakterisiert Renate Schultz-Ninow-Böhm ihren im Alter von 79 Jahren gestorbenen Ehemann. Lange hat er nach einer Herzoperation gekämpft – am Ende vergeblich. Im August sollte ein Routineeingriff vorgenommen werden. Doch es gab Komplikationen während der Bypass-OP. Monate später starb Schultz-Ninow, der 1942 im westfälischen Bünde zur Welt kam, an den Folgen.

