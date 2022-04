Landkreis Günzburg

12:00 Uhr

Nächste Schritte für eine gemeinsame Wasserversorgung im Holzwinkel

Plus Wie es bei der Brunnenerkundung des Zweckverbands Röfingen-Haldenwang und den Gemeinden Haldenwang und Landensberg weitergeht.

Von Peter Wieser

In der Gemeinde Haldenwang läuft das Wasserrecht bei einem der Brunnen aus, weiter müsste der im Ortsteil Hafenhofen – die Technik ist zudem veraltet – grundlegend saniert werden. In Landensberg bestand in der Vergangenheit die Problematik mit erhöhten Nitratwerten. In beiden Gemeinden wäre zusätzlich ein Notverbund ein wichtiges Thema.

