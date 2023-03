Naturschutzprogramm ist ein Baustein zum Biotopverbund

Das Bayerische Vertragsnaturschutzprogramm bringt den Naturschutz auch im Landkreis Günzburg voran. Auch Landwirte können davon profitieren.

Mit dem Bayerischen Vertragsnaturschutzprogramm (VNP) werden ökologisch wertvolle Lebensräume, die auf eine naturschonende Bewirtschaftung angewiesen sind, erhalten und verbessert. Landwirte, die auf freiwilliger Basis ihre Flächen nach den Zielen des Naturschutzes bewirtschaften, erhalten für den zusätzlichen Aufwand und den entgangenen Ertrag ein angemessenes Entgelt.

Extensive Bewirtschaftung wird gefördert

Im ersten Jahr der neuen Förderperiode für Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen bestand großes Interesse am VNP. Dieses fördert die extensive Bewirtschaftung naturschutzfachlich hochwertiger Flächen durch einen Schnittzeitpunkt ab frühestens Juni in Kombination mit Vorgaben zur Düngung beziehungsweise durch eine extensive Beweidung. Zusätzliche 110 Hektar Wiesen und Weiden wurden in die Förderung integriert. „Damit erhöht sich die Fläche, die nach den Vorgaben des Vertragsnaturschutzprogramms im Landkreis Günzburg bewirtschaftet wird, auf 622 Hektar“, zieht Josef Schmid, Naturschutzreferent an der Unteren Naturschutzbehörde, positive Bilanz. Judith Kronberg, Biodiversitätsberaterin, erläutert: „Diese Flächen sind ein wertvoller Baustein zum Aufbau des Biotopverbunds. Die extensive Bewirtschaftung trägt dazu bei, die Artenvielfalt zu erhalten.“

Beratung durch Fachkräfte

Während des gesamten Jahres bieten die Fachkräfte der Unteren Naturschutzbehörde VNP-Beratung an. Landwirte, die biotopkartierte Wiesen oder Flächen in Naturschutzgebieten, Natura 2000-Gebieten oder anderen für den Naturschutz bedeutsamen Gebieten bewirtschaften und Interesse an der Förderung einer extensiven Bewirtschaftung haben, können sich an die untere Naturschutzbehörde wenden.

Ansprechpartner sind Judith Kronberg, Telefon 08221/95-384 oder j.kronberg@landkreis-guenzburg.de sowie Josef Schmid, Telefon 08221/95-343 oder j.schmid@landkreis-guenzburg.de. (AZ)