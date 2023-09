Erschreckende Zahlen: 40 Handyverstöße während Kontrolle entdeckt

Die Polizei kontrollierte am Dienstag in den Landkreisen Günzburg und Neu-Ulm Dutzende Autofahrer. 40 Personen benutzten während der Fahrt ihr Handy.

Beamte der Zentralen Einsatzdienste Neu-Ulm führten am Dienstag in Zusammenhang mit dem Verkehrssicherheitstag „sicher.mobil.leben“ Verkehrskontrollen im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd-West durch. Die Beamten kontrollierten insbesondere in den Bereichen Günzburg, Neu-Ulm, Illertissen und Senden. Bei den Kontrollen registrierten sie insgesamt 40 Verkehrsteilnehmer, welche während der Fahrt verbotswidrig ihr Mobiltelefon benutzten. Alle Betroffenen müssen nun mit einem Bußgeld im niedrigen dreistelligen Bereich sowie einem Punkt im Fahreignungsregister rechnen.

Ein 21-jähriger Mann gab während seiner Kontrolle in Neu-Ulm gegenüber den Beamten falsche Personalien an, als sie ihn wegen eines Handyverstoßes überprüften. Der Grund für die falsche Namensangabe war schnell gefunden, der junge Mann war nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen ihn ermitteln sie zusätzlich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie der Ordnungswidrigkeit aufgrund der falschen Namensangabe. (AZ)